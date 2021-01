LE SCUOLE SUPERIORI

ROVIGO Ivan Dall'Ara non le manda a dire ai due ministri dell'Istruzione e dei Trasporti, riservando loro parole al vetriolo: «Chiedo la sostituzione immediata di Lucia Azzolina e Paola De Micheli per incapacità manifesta: sono totalmente inadeguate». Il presidente della Provincia, nonché sindaco di Ceregnano, non nasconde la preoccupazione per il rientro a scuola degli studenti, accusando le due rappresentanti dell'Esecutivo Conte di non sapere gestire in maniera efficiente una situazione come quella attuale. Non solo per quanto riguarda gli alunni delle superiori, ma anche per quelli delle primarie, perché «è impossibile impedire gli assembramenti, anche solo per i genitori che attendono l'uscita dei figli sostando tutti quanti insieme davanti alle scuole».

RISCHIO ASSEMBRAMENTI

Già la scorsa estate, quando si stava ragionando su come riportare i ragazzi a scuola dopo avergli fatto trascorrere a casa tutto il secondo semestre, Dall'Ara aveva a preso a cuore la questione, visto che per 40 anni la scuola è stata il suo mondo. Instancabilmente, si sono svolte riunioni su riunioni con i dirigenti scolastici e il Provveditorato per consentire che la riapertura in sicurezza divenisse una realtà e così poi è stato. La seconda ondata, però, si è rivelata estremamente aggressiva e il rischio è che le linee-guida adottate qualche mese fa siano ormai diventate inutili. Specialmente per quanto riguarda la gestione del trasporto pubblico, dove la limitazione all'80% della capienza è durata troppo a lungo. In Polesine sono quasi novemila gli studenti che tra due giorni sarebbero dovuti tornare a seguire le lezioni, dei quali la metà in presenza all'interno delle aule. In realtà, intorno a mezzogiorno e mezzo di ieri, il presidente della Regione Luca Zaia ha poi comunicato che le superiori rimarranno tutte chiuse, ricorrendo alla didattica a distanza per tutti.

DIDATTICA A DISTANZA

Proprio quello che Dall'Ara ieri mattina auspicava: «Molti presidenti di Provincia, come il collega di Padova Fabio Bui, con cui ho avuto modo di parlare, erano in disaccordo con il rientro il 7 gennaio. L'ingresso scaglionato? L'orientamento dei presidi è quello di non fare alcuna entrata differenziata. Qui in Polesine i dirigenti sono stati chiari: non riescono a garantirne il funzionamento. Cosa vuol dire, poi? Farli entrare alle 9 o alle 10, quand'è che finiscono? Piuttosto, attivino sempre di più la didattica a distanza».

ESTENSIONE DELLO STOP

La decisione di Zaia, inoltre, il presidente polesano vorrebbe fosse estesa anche agli altri gradi di istruzione: «Se è nelle mie facoltà, vorrei chiudere anche le elementari di Ceregnano: ne parlerò con il prefetto Maddalena De Luca. Anche con le forze dell'ordine è impossibile far rispettare il distanziamento ai genitori. È un qualcosa che non entra nella cultura della gente. Nel mio Comune abbiamo 68 casi, tre persone sono in ospedale, c'è poco da fare. Anche quando facciamo i test molecolari ai bambini, facciamo fatica a impedire che si formino assembramenti. A mali estremi, estremi rimedi, bisogna essere duri, senza mai perdere la tenerezza».

VENTI GIORNI DI TREGUA

Con l'ordinanza regionale sembra quindi che il problema sia stato perlomeno rinviato alla fine del mese, ma è difficile che la questione rimanga in sospeso per altri 20 giorni. Senza parlare del fatto che, come evidenziava Dall'Ara nel suo attacco alle ministre Azzolina e De Micheli, tutto è nelle mani del Governo, che a sua volta dovrà tenere conto dei dati del bollettino quotidiano dell'Istituto Superiore di Sanità.

Alberto Lucchin

