Le scuole ora imparano il valore del volontariato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAROVIGO Il Centro servizi al volontariato ospita, e sarà ospitato a sua volta, le scuole di superiori. Circa 200 studenti, coinvolti in una quindicina di inziative nei primi mesi dell'anno, partecipano insieme a 13 associazioni a varie attività di volontariato per i disabili e i più bisognosi, per il progetto Volontariato, scuola di cittadinanza.I PROGETTIA Rovigo si è svolto un percorso con alcuni studenti del liceo Roccati, che hanno potuto approfondire la conoscenza delle associazioni in un workshop con Dottor Clown, Amici di...