ISTRUZIONEROVIGO Sono stati giorni intensi per i vertici delle paritarie. È stato un percorso tortuoso quello che ha dovuto affrontare Nicola Morini, presidente attuale della fondazione Fism, prima di dare finalmente il via libera alla riapertura di due scuole d'infanzia: «La norma prevede che le scuole in zona rossa si possano riaprire dove ci sono bambini con disabilità certificata e Bes (Bisogni educativi speciali). Abbiamo fatto un...