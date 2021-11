Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAROVIGO L'arte al servizio del tema sociale, importantissimo, della violenza contro le donne. L'Auser provinciale, presieduto da Marinella Mantovani, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha organizzato una iniziativa di street art diffusa dal titolo, posto volutamente in forma interrogativa, Sono caduta dalle scale?. L'opera consiste nel dipingere, lungo i gradini...