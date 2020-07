POLITICA

ROVIGO Le Sardine ripartono da Fratta Polesine per sostenere Arturo Lorenzoni. Il movimento civico nato a cavallo tra 2019 e 2020, in concomitanza con il turno elettorale per le regionali in Emilia Romagna, suona la carica per le elezioni di settembre in Veneto e in altre cinque regioni. Gli organizzatori nazionali, guidati dal 32enne bolognese Mattia Santori, hanno deciso di ricominciare le proprie manifestazioni in piazza e per farlo hanno scelto di farlo dal piccolo comune polesano, da un luogo-simbolo come Casa Matteotti.

REFERENTI LOCALI

Anna Tesi, una delle referenti locali del movimento delle Sardine, spiega che sono ancora in una fase preparatoria della manifestazione, ma conferma che il 23 luglio si uniranno nuovamente dopo mesi di stop (l'emergenza sanitaria ha avuto anche un ruolo preponderante) e che dopo la tappa a Fratta oltrepasseranno l'Adige: «Ci siamo organizzando come stanno facendo anche nelle altre Regioni chiamate al voto - spiega Tesi - Abbiamo deciso di avviare il tour partendo dal Veneto, da un luogo simbolico come Casa Matteotti. Poi andremo a Padova con il candidato alla presidenza del centrosinistra Arturo Lorenzoni».

Per Padova la scelta pare sia già caduta sul Pride Village, che si sta svolgendo in Fiera, ma «è un luogo da confermare», come spiega la referente polesana delle Sardine. Il tour proseguirà nei giorni successivi toccando le Marche, la Puglia, il Lazio, la Toscana e la Liguria, concludendosi a Stella, in provincia di Savona, dove c'è la casa natale di Pertini.

SCELTA PRO-LORENZONI

Le Sardine quindi appoggeranno Lorenzoni, sostenuto dalla sua lista Il Veneto che Vogliamo, da Pd e Verdi: «Abbiamo scelto di fare un evento non solo di presentazione in cui si fa un appello al voto per un candidato che ha un modello di politica differente, ma che porta anche a certi modelli culturali - continua Anna - Sarà una piazza (quella del Pride Village, ndR) in cui fare aggregazione in maniera sicura, dopo questo periodo che ci ha tanto frenato, ma spunta da un percorso che prende tutta l'Italia». L'ormai ex vicesindaco di Padova d'altronde non ha mai nascosto una certa vicinanza al movimento politico.

LA MANIFESTAZIONE

A Rovigo, però, il movimento delle Sardine lentamente è scomparso dai radar della politica rodigina. A parte la manifestazione del 30 novembre in piazza Garibaldi, dove la partecipazione è stata ampia e ha visto tra la folla anche esponenti del Partito Democratico e dell'Amministrazione comunale, non ci sono stati altri appuntamenti o interventi pubblici di qualche tipo. Anna Tesi, però, ci tiene a rimarcare che in realtà l'attenzione alla situazione politica non è scemata e che l'entusiasmo c'è ancora: «Credo non manchi, anche se adesso è un po' più complesso adesso per noi tirare le somme di quanti siamo, perché la quarantena ha ci ha appiattito dal punto di vista personale e associativo». Il tour richiederà un ingente sforzo economico, per questo è stato aperta una raccolta fondi sul portale IdeaGinger. Il titolo del progetto di crowdfunding è Meno selfie, più politica. Al 14 luglio la cifra finora raccolta è di 1.920 euro, mentre l'obiettivo entro i prossimi 8 giorni è di arrivare a 10.000 euro.

