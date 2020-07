POLITICA

ROVIGO Le Sardine riprendono la loro attività politica: duemila chilometri attraverso l'Italia, sette regioni, 14 tappe. La prima sarà la casa museo di Giacomo Matteotti a Fratta il 23 luglio, evento che rientra anche tra le attività di campagna politica del Veneto che vogliamo, la lista del candidato presidente del centrosinistra Arturo Lorenzoni.

«Un luogo simbolo per chi è antifascista, un luogo dal quale le parole: Uccidete me, non le idee che sono in me, continuano ad attraversare i decenni per dirci che sono i valori che si rappresentano» spiega il movimento per commentare la scelta di partire dalla residenza del deputato polesano assassinato per mano dei fascisti nel 1924.

«Il 23 saremo a Fratta Polesine, insieme alle Sardine, per dire che questo è il Veneto che Vogliamo. Il Veneto antifascista, ma anche quello che vuole che l'ambiente sia rispettato, che ci si prenda cura della terra sulla quale viviamo, così come dei valori democratici e dei diritti fondamentali per ogni persona. La Lega e la destra hanno trasformato il Veneto nella terra della cementificazione, della riduzione di tasse per i più ricchi, della privatizzazione lenta, ma progressiva della sanità, dell'esodo altrettanto lento e progressivo dei giovani, della solitudine dei territori e delle persone che vi vivono».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA