LE RIAPERTURE

ROVIGO Da oggi riaprono al pubblico anche gli sportelli dell'Inps di Rovigo, Adria e Badia Polesine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Tuttavia, le modalità sono quelle in questo momento comuni a quasi tutti gli sportelli. Ovvero si può accedere solo su appuntamento. È così anche in Questura, dove dall'8 giugno sono riaperti al pubblico gli uffici della Divisione Pasi, Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione della Questura di Rovigo, ma gli ingressi, sono possibili solo previo appuntamento e solo per chi indossa mascherina e guanti. Anche l'ufficio anagrafe del Comune di Rovigo garantisce l'apertura degli sportelli, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, solo su appuntamento.

PRENOTAZIONI MEDICHE

Importante e attesa anche la preannunciata riapertura degli sportelli fisici del Cup, il centro unico di prenotazione dell'Ulss Polesana, trovatasi a far fronte a volumi di telefonate più che doppi rispetto al periodo pre-Covid. Dal 3 giugno, ma sempre solo previo appuntamento telefonico, sono riaperti al pubblico anche gli sportelli di Acquevenete, con controllo della temperatura e solo per chi indossa guanti e mascherina.

ISTITUTO DI PREVIDENZA

La direttrice provinciale dell'Inps Roberta Carone sottolinea come, «In questo periodo l'Inps, nonostante il grandissimo impegno sul fronte degli ammortizzatori sociali, ha sempre continuato a erogare i servizi di sportello tramite il canale telefonico, della posta elettronica e delle videochiamate. Nel mese di aprile sono state date 2.541 risposte telefoniche dal numero provinciale, nel mese di maggio 2.768 e nella prima quindicina di giugno già 2.290». E, proprio da oggi, si aggiunge la possibilità di un accesso in presenza, per i casi che non sono risolvibili via mail o telefono: «Per limitare al massimo le occasioni di contagio da Covid-19 e garantire a utenza e personale la massima sicurezza, l'accesso agli sportelli è consentito esclusivamente previa prenotazione. Anche per i servizi veloci come il rilascio del Pin o la consegna della certificazione unica, è necessaria la prenotazione, che prima della pandemia non era richiesta. La prenotazione può essere fatta chiamando il Contact Center nazionale al numero 803 164, oppure 06 164 164 o tramite la app Inps Mobile o il sito www.inps.it. Verrà mantenuto per un primo periodo anche il numero provinciale 0425.391300 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. L'utente dovrà necessariamente inserire la motivazione della richiesta di informazione o consulenza, specificando se vuole essere ricontattato telefonicamente o se si recherà personalmente allo sportello. Per garantire la salute di tutti è necessario il rispetto dell'orario di appuntamento: non verranno ammessi allo sportello gli utenti con anticipo superiore ai 5 minuti, saranno consentiti accompagnatori solo per l'utenza bisognosa di assistenza, è obbligatorio l'uso della mascherina e verrà misurata la temperatura corporea all'ingresso. Si ricorda che per ottenere la Certificazione unica, molto richiesta in questo periodo dell'anno, non è necessario recarsi agli sportelli: può essere ottenuta con Pin Inps, Spid, Carta nazionale servizi, Carta di identità elettronica, online accedendo al sito www.inps.it o con l'app Inps Mobile sul proprio smartphone. Se non si è in possesso di pin, può essere richiesta chiamando il numero provinciale o inviando una mail all'indirizzo CertificazioneUnica.Rovigo@inps.it indicando dati anagrafici, codice fiscale e allegando copia del documento di identità del richiedente».

F.Cam.

