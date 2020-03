LE RESTRIZIONI

ROVIGO È ufficiale: scuole chiuse un'altra settimana, ma solo per gli studenti. Il personale della scuola, invece, torna in servizio da domani. Dopo infinite ore in cui si sono susseguite notizie contrastanti e notizie false sono rimbalzate qua e là sui social e Facebook, alle 16 di ieri pomeriggio è arrivata la comunicazione delle aperture e delle chiusure scolastiche, difformi sul territorio nazionale.

Ai sindaci polesani la prefettura di Rovigo ha comunicato in modo informale nel pomeriggio di ieri che «sulla base del parere del Comitato tecnico scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell'attività scolastica e delle università anche per la prossima settimana per le tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il Comitato tecnico scientifico e il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica».

In altre parole, si deciderà il da farsi di settimana in settimana in base alla diffusione del virus. Questo nonostante la Regione Veneto avesse spinto per il ritorno alla normalità, argomentando il fatto che il contagio non si è diffuso su base esponenziale e il sistema sanitario avrebbe potuto assorbire l'impatto dei ricoveri.

La notizia è arrivata da fonti istituzionali, ma non accompagnata dal decreto ufficiale che era atteso per ieri e che invece slitterà a oggi, quindi tra i sindaci e i dirigenti scolastici rimane ancora tanta incertezza sul da farsi. Non è ancora chiara, per esempio, la posizione dei lavoratori della scuola che invece sembrerebbe dovranno riprendere a lavorare: in particolare il personale Ata e amministrativo, ma è possibile che anche i docenti dovranno essere a scuola.

Il contenuto del documento che tutti i sindaci polesani attendono di visionare dovrebbe contenere anche delle prescrizioni di igiene da adottare alla riapertura delle scuole. La tutela della salute pubblica è comunque la priorità e la chiusura è accolta dai sindaci della provincia di Rovigo come un atto dovuto e necessario. «Se lo scopo è frenare e rallentare la diffusione del virus - afferma il sindaco di Badia, Giovanni Rossi - tenere gli studenti a casa è una scelta da accettare». «Senza un decreto non sappiamo di cosa parliamo», tuona il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo. Altri sindaci, come Leonardo Raito di Polesella e la giunta di Lendinara, si dicono «stanchi della comunicazione confusa da parte delle istituzioni a livello centrale».

Fortunatamente ai tempi di internet comunicare è più facile e gli insegnanti stanno sfruttando i mezzi tecnologici per non perdere il passo con l'attività didattica: alle superiori e alle medie gli insegnanti comunicano i compiti con il registro elettronico, nelle altre medie e alle elementari le comunicazioni viaggiano anche su gruppi Whatsapp di genitori e insegnanti, in modo che gli alunni possano esercitarsi sul programma. È uscito anche un decreto legge approvato venerdì sera dal Consiglio dei ministri, che introduce una norma del ministero dell'istruzione che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell'anno scolastico nelle scuole chiuse per il Coronavirus. Altrimenti tutti gli studenti delle tre regioni più colpite avrebbero dovuto ripetere l'anno scolastico.

Nelle stesse zone resteranno vietate per otto giorni le manifestazioni pubbliche, mentre l'accesso a musei, teatri, cinema e luoghi di cultura sarà riaperto gradualmente a numeri contingentati.

