LE REAZIONI

ROVIGO Va dunque a buon fine la fusione tra gli istituti scolastici di Badia e Trecenta, una soluzione che era già stata sollecitata dall'Amministrazione badiese, riscontrando invece la contrarietà del Comune trecentano. La sede del nuovo Comprensivo da oltre mille studenti sarà in piazza Marconi a Badia e la novità, arrivata nelle scorse ore all'Amministrazione cittadina, trova il compiacimento del sindaco Giovanni Rossi. «Siamo soddisfatti che l'unione dei due Comprensivi sia andata in porto osserva Credo sia un ottimo risultato che va soprattutto nella direzione di offrire un futuro più solido alle nostre scuole». Da parte sua, il Comune di Trecenta col sindaco Antonio Laruccia preferisce non commentare, almeno non prima di un confronto interno. Faremo una valutazione di giunta, si limita a dire il primo cittadino.

PIANO REGIONALE

L'unione Badia-Trecenta rientra fra le nuove proposte per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2020-2021 che va ad aggiornare il Piano regionale delle istituzioni scolastiche del Veneto. Il Comune di Badia aveva messo nero su bianco alcune delle ragioni per cui sarebbe stato opportuno sposare Trecenta proprio poche settimane fa. Il vicino Comprensivo aveva scritto la giunta nella delibera approvata ha circa 400 alunni e, in quanto sottodimensionato, non ha un preside titolare, né il direttore dei servizi generali e amministrativi. Per effetto dell'aggregazione dei due istituti il nuovo istituto avrebbe quindi una popolazione di circa 1100 alunni. L'esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Rossi, nell'atto a sostegno della proposta, ha anche portato altre ragioni. A cominciare dall'aspetto legato al decremento demografico che in questa zona è significativo e si può prevedere un'ulteriore diminuzione del numero totale di alunni nei prossimi anni.

Le considerazioni inserite nella delibera hanno infine evidenziato che le scuole di Trecenta e di Badia continuerebbero ad operare senza sostanziali modifiche per l'utenza ed è previsto il mantenimento di un front office' nella sede di Trecenta. Per tutte queste motivazioni la giunta comunale di piazza Vittorio Emanuele II aveva deliberato, per sua parte, la modifica, a partire dall'anno 2020/2021 del piano di organizzazione della rete scolastica con la creazione del Comprensivo Badia-Trecenta e il contestuale spostamento dei comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta, dall'ambito 3, all'ambito 2 del polo Alto Polesine, conformemente al parere della commissione di distretto formativo dell'Alto Polesine assunto lo scorso 20 novembre.

Federico Rossi

