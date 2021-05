Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIROVIGO «Preferivamo la soluzione dell'ex caserma Silvestri, ma comunque l'importante è che il Tribunale sia mantenuto nel centro del capoluogo».La presidente del consiglio comunale, Nadia Romeo, si dice soddisfatta del risultato della Conferenza permanente per la nuova collocazione del palazzo di Giustizia in via Donatoni. «Mantenerlo in centro era un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale, mai abbiamo cambiato...