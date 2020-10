LE REAZIONI

ROVIGO «Mai è successa una cosa del genere in via Angeli». Simone, il titolare della storica tabaccheria della centrale via di Rovigo, scuote la testa frustato: «Quando ho chiuso la sera prima non c'era alcunché di strano. Prima d'ora mai avevamo visto atti di vandalismo in questa strada».

A due passi dalle piazze, nessuna delle persone che vive in questa zona pensava che potessero accadere questi gesti di inciviltà: tavoli e sedie dei bar rovesciati o spostati a decine di metri, vasi di fiori scaraventati a terra e sporcizia sotto i portici.

AMARA SORPRESA

«Sono arrivata come ogni mattina con la macchina davanti alla mia edicola - racconta Cristina della rivendita Rizzi - e ho trovato l'arredo del Piccolo Bar tutto per terra. Sulle prime, non ho ben realizzato la situazione. Tra me e me ho anche pensato: Ma chi è stato questo stupido?, però poi ho guardato bene a sono veramente rimasta di sasso».

IL SILENZIO

La titolare del bar non ha voluto parlare di questo fatto. Molto semplicemente, grazie all'aiuto della sua vicina, la fiorista che ha le vetrine a pochi metri da lei, ha sistemato i tavoli, ha pulito e si è messa a lavorare, ma non senza provare dispiacere per il gesto che qualche maleducato le aveva riservato. Analogo discorso per Anna e Angela, le titolari del negozio di articoli regalo e bomboniere Talmone. Al loro arrivo sapevano già tutto, erano state avvisate di quello che era successo via telefono dagli altri negozianti. Mentre sistemavano il loro vaso, davanti all'ingresso del negozio che da anni caratterizza i portici di palazzo Ina, non riuscivano a nascondere la rabbia, pensando che dopo avere passato mesi con il negozio chiuso a causa del lockdown, festività pasquali incluse, adesso ci mancava solo di dover subire un episodio di vandalismo.

DETERRENZA

Il problema, però, non è che sia capitato in centro storico, perché in realtà capita di sentire troppo spesso episodi di questo tipo nei quartieri cittadini. L'unica differenza è che seppur ingiustamente, fa più rumore che possa avvenire nel salotto buono della città. In zona Commenda, per esempio, più volte sono state chiamate le forze dell'ordine nel cuore della notte per fermare gli atti vandalici di baby gang o di gente semplicemente annoiata e con il gusto di dare fastidio agli altri. Come i cassonetti rovesciati in viale della Costituzione o il fracasso notturno in piazzetta Cepol.

L'esempio positivo, però, lo dà proprio quest'ultimo luogo, dove la lotta al degrado e la rivitalizzazione dell'area ha permesso di fermare questo tipo di comportamenti. Da quando quella piccola piazza è stata riqualificata e illuminata, infatti, non è più un luogo abbadonato a se stesso, anzi comincia a essere frequentato e quindi inutilizzabile per la microdelinquenza.

CREARE MOVIMENTO

Tornando all'episodio di via Angeli, sembra non sarà sporta denuncia, ma l'attenzione a come si muoverà l'amministrazione comunale adesso è davvero alta. Nel pieno dell'emergenza Covid, i negozianti sperano di concludere l'anno almeno con qualche guadagno e guardano con fibrillazione ai mesi invernali, quelli in cui le passeggiate della gente saranno più brevi e mirate, ma che nel periodo natalizio saranno fondamentali. Si aspettano eventi, iniziative che portino i potenziali clienti nelle loro botteghe. Soprattutto, è il caso di dirlo, proprio per rendere vivo il centro e così dissuadere gli incivili dal compiere nuovamente gesti ignobili.

