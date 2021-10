Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIROVIGO La città, la provincia tutta, il mondo sportivo, sono scossi dalla tragedia di via Giotto. Dal sindaco Edoardo Gaffeo e dall'intera amministrazione arriva un messaggio di profondo cordoglio alle famiglie dei tre giovani che hanno perso la vita l'altra notte a Grignano Polesine.IL DOLORE DELLA CITTÀ«L'intera comunità è sconvolta per la tragedia avvenuta questa notte (ieri per chi legge, ndr) - le parole del primo...