LE REAZIONIROVIGO Di storie di neonati abbandonati purtroppo si è letto spesso in passato nei quotidiani nazionali, così come a queste storie di cronaca è stato dato ampio spazio nei telegiornali.Mai si penserebbe che episodi del genere potessero capitare a due passi da casa, nella tranquillità della propria comunità in un giorno iniziato come tanti altri. Con questa sensazione di smarrimento si sono trovati a fare i conti ieri sin dal mattino i rosolinesi, ma in generale l'intera comunità deltizia, dove la notizia di un bambino nato da...