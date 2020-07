LE REAZIONI

ROSOLINA Il coro di condanna per la turista veronese che ha violato i termini della quarantena precauzionale non ha scatenato la caccia all'untore o un fuggi-fuggi tra i vacanzieri di Rosolina Mare. Anzi, superato lo sconcerto per questo episodio, se possibile l'immagine della località ne viene fuori rafforzata perché dimostra la serietà e l'efficacia con cui i controlli vengono svolti da parte delle forze dell'ordine e la determinazione degli operatori a garantire per prima cosa la sicurezza dei turisti, anziché inseguire il facile guadagno chiudendo uno o entrambi gli occhi.

IL SINDACO

«Va fatto un plauso alle forze dell'ordine per aver tempestivamente individuato questa turista che in maniera sconsiderata non ha rispettato la quarantena precauzionale cui era sottoposta - commenta il sindaco Franco Vitale - L'episodio dimostra che nella popolazione sta subentrando un certo rilassamento, un minor rispetto delle regole e una sottovalutazione dei rischi per la propria e l'altrui sicurezza. Mi fa piacere che da parte delle forze dell'ordine, ma anche da parte degli operatori e della maggior parte dei turisti, questa sottovalutazione dei rischi non cci sia e che i protocolli finora siano stati applicati».

CONTROLLI INCROCIATI

Il caso della venticinquenne veronese è emerso durante un controllo incrociato dei dati delle persone registrate nelle strutture ricettive con quello delle persone soggette agli obblighi di isolamento. Nel suo caso si trattava di isolamento domiciliare precauzionale, visto che era rientrata da poco da un viaggio all'estero e senza aver mai evidenziato alcun sintomo che la facesse ritenere infettata. In ogni caso, pare non sia mai stata sottoposta a tampone. O, almeno, non le era stato sottoposto fino all'ingenuo tentativo di mescolarsi ai turisti di Rosolina senza aver ancora terminato il periodo di isolamento. Solo l'esito del tampone, non ancora noto, è destinato a fugare gli ultimi timori di chi è entrato in contatto con la giovane. Che in ogni caso sarebbero poche, pochissime persone, tanto che, pur se non è stato rivelato il nome della struttura in cui aveva prenotato la turista, non sembra siano stati presi provvedimenti particolari. L'attesa dell'esito, poi, non è neppure vissuta come una possibile spada di Damocle sulla stagione.

NESSUNA CONSEGUENZA

Nei locali, nelle spiagge, per la strada la gente in questi giorni ha cercato di vivere la propria vacanza nella solita maniera. La notizia ha certo destabilizzato un po', ma via via che i contorni della vicenda si sono delineati e i protagonisti hanno preso un volto - va detto che Rosolina Mare è una comunità con uno zoccolo duro di turisti che tornano anno dopo anno e finiscono per il conoscersi un po' tutti - il clima di paura si è andato un po' smorzando e, senza minimizzare l'accaduto, si è cercato di vedere l'unico lato buono. «La stagione non verrà certo danneggiata o compromessa da questo episodio e invito tutti a rimanere tranquilli proprio perché il sistema ha dimostrato di funzionare - continua Vitale - Come presidente della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 5 posso assicurare che il lavoro svolto dalle nostre strutture sanitarie, e di questo ringrazio il direttore Antonio Compostella e il suo staff, per il monitoraggio e la prevenzione della diffusione del Covid-19 è stato efficace fin dall'inizio dell'emergenza e nel nostro territorio i dati relativi a malati ed infetti sono stati molto contenuti. I nostri operatori si sono consapevolmente impegnati e hanno applicato i vari protocolli e adottato le misure suggerite per le specifiche attività. A questo punto, non resta che chiedere anche alle persone che frequentano le nostre spiagge, e il nostro territorio in generale, di continuare a rispettare le regole basilari che riguardano l'uso delle mascherine, il distanziamento interpersonale e di evitare di formare assembramenti. Abbiamo di fronte almeno altri due mesi di stagione balneare, cerchiamo di godercela in maniera sicura».

Enrico Garbin

