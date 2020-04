L'OMAGGIO

SAN BELLINO Il premier Conte ha affermato nel suo comunicato televisivo che i sindaci sono le sentinelle del territorio. A seguito di queste parole il Gruppo donne di San Bellino ha deciso di attivarsi, in quanto abili sarte animate da passione civica, per realizzare con le loro mani un piccolo ma utile segno, un copri-mascherina tricolore per dire grazie ai sindaci di tutto il Polesine. Affermano in un sentire comune che «Mentre ogni cittadino in questo periodo che preoccupa e alimenta spesso paure è in casa, i sindaci con i loro collaboratori sono fuori per coordinare attività e per evitare problemi alla cittadinanza». Infatti i sindaci, al verificarsi di un'emergenza sul territorio comunale, assumono la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione ed emettono provvedimenti in materia di sanità ed igiene pubblica al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; attivano il Centro operativo comunale (Coc) necessario perché la Protezione Civile possa intervenire sul territorio. Il Gruppo donne di San Bellino, molto attivo e stimato in paese, che già qualche anno fa aveva confezionato una bandiera tricolore per ogni famiglia di San Bellino, ha pensato di realizzare questo copri-mascherina tricolore per ogni sindaco del Polesine: un manufatto che potrà dare l'opportunità anche in questi momenti difficili in cui le persone faticano a riconoscersi a causa di mascherine tutte uguali o degli schermi protettivi che coprono ampiamente il volto, di individuare facilmente il proprio sindaco, sentendosi così supportati in questo sforzo comune tutti stanno vivendo. Questo lavoro realizzato ponendo attenzione ai materiali e ai minimi dettagli può contenere sia una mascherina chirurgica certificata o, in mancanza di questa, lo schermo protettivo donato dalla Regione Veneto, decurtandolo dei due lembi che si agganciano alle orecchie, un'opera artigianale realizzata ad hoc. Aggiungono le donne sanbellinesi: «Vanno giustamente ricordati medici, infermieri, forze dell'ordine, protezione civile, ma noi, anche solo per poco, vorremmo che i riflettori venissero puntati anche sui nostri sindaci: uomini e donne che mai come oggi sono in prima linea a tutela delle nostre comunità. Essi meritano per il loro lavoro di squadra e per l'impegno e la responsabilità comune che stanno sostenendo il nostro grazie. L'oggetto che abbiamo voluto realizzare ha un valore anche solo simbolico, di sostegno e di stima, oltre che di riconoscimento per i primi cittadini e le prime cittadine».

Daniela Malin

