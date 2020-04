CONTROLLI

ROVIGO «Anche quando vado a gettare la spazzatura in strada devo indossare guanti e mascherina?». La domanda che ha rivolto ieri un'anziana residente sul Corso del Popolo a un vigile urbano. Ebbene sì. L'Ordinanza della Regione parla chiaro: si può uscire di casa solo con bocca e naso coperti. Anche nell'androne del condominio può infatti diventare un luogo pericoloso se lungo le scale si incontra un vicino asintomatico o viceversa. Non solo. Sono diventati obbligatori anche i dispositivi di protezione delle mani. In mancanza di guanti usa e getta, per salvarsi dalla sanzione occorre esibire all'agente che ci ha sottoposto a un controllo, il gel disinfettante. «Pena - spiega il comandante della Polizia Locale Alfonso Cavaliere - una sanzione che oscilla dai 400 ai 3 mila euro che scende a 280 in caso di pagamento entro 30 giorni e 400 euro dai 31 al 60 esimo giorno»,

Una sanzione che va dai 50 ai 3 mila euro. Il primo giorno dell'entrata in vigore delle nuove regole annunciate dal governatore Luca Zaia è stato segnato anche in città da qualche incertezza, non solo sulla lunghezza delle passeggiate, ma anche sull'uso dei dispositivi di sicurezza. Da ieri, infatti, mascherina e guanti sono sempre d'obbligo quando si entra in un negozio, ma anche quando si passeggia all'aria aperta. In città però nel dubbio, ognuno, per il momento, sembra avere interpretato la nuova ordinanza un po' a modo suo. C'è chi, per non rischiare sanzioni ha preferito indossare la mascherina anche in auto o per sistemare il proprio giardino.

CICLISTI

Tra i ciclisti presenti in centro, l'uso del dispositivo appare il più disparato: qualcuno la tiene abbassata sul collo e chi invece appoggiata al volto. Facile anche imbattersi in mascherine abbandonate sul cruscotto di auto in sosta o addirittura nel cestino della bici parcheggiata davanti a casa senza adeguata igienizzazione post e pre uso. Le mascherine, da qualche giorno, sembrano finalmente tornate reperibili in tutte le farmacie e ferramenta. Ampia anche l'offerta online dove molte aziende tessili del territorio hanno convertito la produzione proponendo dispositivi in stoffa riutilizzabili previo lavaggio, a un prezzo che va dai 5 ai 10 euro. Le più richieste sono le mascherine chirurgiche usa e getta il cui prezzo si aggira da 1 a 2 euro e mezzo.

A scarseggiare, invece, sembrano i guanti monouso in nitrile, utilizzati perlopiù in ambito alimentare e maggiormente resistenti e dunque i più richiesti in questo momento. Il prezzo di una scatola da 100 pezzi in questi giorni varia da 7 a 24 euro. Più economici invece i dispositivi in lattice con un prezzo scende dai 5 ai 12 euro circa. Entrambe le tipologie però, in seguito al nuovo decreto e alla riapertura di molte fabbriche, stanno andando a ruba. Difficile reperirne negli scaffali dei supermercati e anche online, dove, con l'aumento della domanda, il prezzo, come accaduto per le mascherine, è iniziato a lievitare. Insomma, qualche ora d'aria per una famiglia media di quattro persone, facendo due conti, sta diventando un vero e proprio salasso.

I COSTI

La spesa per i dpi per un nucleo, ad esempio, di due adulti e due adolescenti arriva a superare i 200 euro al mese. Considerando che per lavoro o per una semplice passeggiata di piacere nel fine settimana ci si trova a uscire una volta al giorno, un nucleo da 4 dovrà in media a disposizione almeno 100 mascherine per una cifra che supera i 100 euro. C'è poi il costo dei guanti: almeno due paia al giorno per chi esce quotidianamente, a cui si aggiungono quelli utilizzati da altri componenti della famiglia che escono magari due o tre volte alla settimana, per un totale di circa 30 euro al mese. La cifra aumenta notevolmente in caso di utilizzo di dispositivi Ffp2 e Ffp3 il cui pezzo oscilla tra i 3 e i 7 euro, sempre si riesca a trovarne sul mercato. Infine, c'è il costo del gel. Qui il prezzo varia da 2 a 3 euro a boccetta, con una spesa mensile a persona che si aggira intorno ai 15 euro al mese.

