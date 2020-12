LE PRIME DOSI

ROVIGO Erano le 11.32 quando il furgone refrigerato con le prime 40 dosi di vaccino, scortato da una pattuglia della Polizia stradale, è arrivato all'ospedale di Trecenta, presidiato da due pattuglie dei carabinieri. Un leggero ritardo che non ha intaccato la solennità del momento, testimoniata dal fatto che, pur trattandosi di una sorta di anticipazione simbolica e mediatica rispetto alla campagna vaccinale che partirà più avanti, più d'uno degli operatori del San Luca, luogo simbolo della resistenza al Covid, si sono affacciati, visibilmente emozionati, per applaudire e filmare con i cellulari l'arrivo della borsa con le prime dosi.

Le fiale sono state stoccate in un apposito frigorifero, poi, attorno a mezzogiorno, è iniziata la vaccinazione. La prima dose è stata inoculata al dottor Franco Rossi, fisiatra, 64 anni, residente a Badia Polesine, che all'ospedale di Trecenta prima si occupava di neuroriabilitazione e riabilitazione ortopedica, ora di riabilitazione respiratoria e neuromotoria dei pazienti Covid. Il suo nome entra di fatto nella storia del Polesine.

LA PRIMA DOSE

«Personalmente, la storia mi interessa fino a un certo punto, ma sono fiero di essere il primo vaccinato del Polesine: non mi sarei mai tirato indietro, ho visto troppo sofferenza e spero di essere utile alla collettività per stimolare alla vaccinazione». A ricevere la seconda dose, una Oss del reparto Covid del San Luca, Lorenza Cova, 62 anni: «Non vedevamo l'ora di avere una sicurezza in più sottolinea - chi ha un atteggiamento negazionista non si rende conto della realtà che stiamo vivendo ogni giorno: se uno viene a fare un giro qui al San Luca, penso che cambi subito parere. La tensione quotidiana, la paura di essere contagiati, di attaccare qualcosa a familiari e parenti più stretti, è sicuramente maggiore di ogni dubbio sul vaccino. Sono trent'anni che lavoro qua, non mi sarei mai aspettata una situazione del genere, spero di arrivare presto alla pensione».

PERSONALE A RISCHIO

Nel gruppo dei primi 40 vaccinati, scelti sulla base del criterio della maggiore esposizione e dell'età, 12 medici, 16 infermieri, 12 Oss, 13 uomini e 27 donne, anche il primario di Anestesia e rianimazione Giuseppe Gagliardi, 57 anni: «Siamo sul fronte ormai da un anno, un anno impegnativo. Speriamo che con questa vaccinazione si possa allentare la tensione. Il vaccino dovrebbe aiutarci a risalire la china, è una protezione per noi e per gli altri. Sarò più tranquillo a casa e incontrerò le persone con più tranquillità. C'è chi dice che non è sicuro? Il rischio di avere la malattia è molto di più delle chiacchiere intorno al vaccino e siccome vedo la gente in sofferenza mi vaccino subito. Gli effetti collaterali sono minimi e comunque sono quelli lievi che afferiscono a tutte le vaccinazioni. Quello che sappiamo è che è efficace già nell'immediato e che in questo momento è assolutamente vantaggioso, per se stessi e per gli altri».

INFERMIERI IN PRIMA LINEA

Fra i primi a ricevere il vaccino, anche Simone Bombonato, 51 anni, dal primo gennaio scorso coordinatore infermieristico della Terapia intensiva del San Luca: «Dopo mesi e mesi di fatiche, dopo tanti decessi e tanto dolore, è importante vedere un filo di luce dopo l'incubo che viviamo dall'inizio dell'anno. Il vaccino per noi significa la speranza di poter piano piano tornare a vivere in maniera umana. Non esco più di casa da settembre, lavoro 12 ore al giorno, la mia vita è arrivare a casa, mangiare e dormire, e riprendere. E in tutto questo è cambiato anche l'atteggiamento della gente: non ne possiamo più e sentire certi commenti incredibili, fa rabbia e demoralizza. Ho invitato più di qualcuno a venire a visitare la Rianimazione dove abbiamo due-tre morti al giorno. Oltre alla fatica immane, è devastante psicologicamente: vedo gente piangere tutti i giorni».

Francesco Campi

