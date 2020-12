Esplode l'e-commerce: più 197% di pacchi consegnati in Polesine nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato è di Poste Italiane e riguarda l'incremento delle consegne di pacchi e-commerce. Dato che ora, con la settimana dedicata alle offerte Black Friday e le festività, è destinato a passare alla storia. Così, anche i servizi delle Poste cambiano insieme ai bisogni dei consumatori. L'azienda ha gestito le nuove esigenze del mercato potendo contare sui Centri di recapito e anche su 77 Uffici postali e 34 Punti Poste. A livello nazionale, nei primi nove mesi dell'anno, è stato consegnato il numero record di 53 milioni di pacchi (circa il 42% in più rispetto allo stesso periodo del 2019) determinando un risultato operativo in crescita del 34,7%. Per affrontare il periodo, Poste mette in campo 27mila portalettere, 33.500 mezzi e oltre 1.800 centri di distribuzione in tutta Italia. In provincia di Rovigo la rete Punto Poste, l'insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, conta 34 tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole dove è possibile ritirare i pacchi. A questi si affiancano i Locker, cioè punti self-service di ritiro con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso. Viene attivato inoltre anche in provincia di Rovigo il servizio di tracciamento del pacco per monitorare le consegne. Sarà attivato anche via WhatsApp il sistema di monitoraggio già presente su web e App per tracciare la spedizione per qualsiasi tipo di prodotto di Poste Italiane. Inviando un messaggio WhatsApp al numero 371-5003715, si entra in contatto con l'Assistente Digitale Poste, che restituisce un apposito link alle informazioni richieste per verificare lo stato della spedizione.

R.Pau.

