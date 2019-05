Le Poste assumono portalettere per l'estate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCUPAZIONEROVIGO Poste Italiane cerca portalettere in provincia di Rovigo durante il periodo estivo, per sopperire alle assenze per ferie o altro tipo di sostituzione dei titolari di ruolo, senza lasciare naturalmente scoperte zone e servizi. Le zone potranno variare in base all'esigenza temporanea e per la provincia di Rovigo dovrebbero essere circa una decina le posizioni disponibili, un centinaio in tutto il Veneto. I candidati saranno inseriti con contratti a tempo determinato a partire da giugno, con durata da stabilire in base alle...