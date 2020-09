SICUREZZA

ROVIGO Al museo dei Grandi fiumi è iniziata la serie di corsi formativi riservato agli agenti e ufficiali dei comandi della Polizia locale della provincia. I corsi sono stati finanziati dalle Regione e organizzati dal comando della Polizia Locale di Rovigo in collaborazione con l'Anvu, l'associazione della Polizia locale cui è stato conferito il compito di organizzare l'attività formativa che durerà fino alla fine di aprile 2021 con due appuntamenti mensili che si articoleranno su 4 o 8 ore a seconda della materia che sarà trattata. Si alterneranno relatori di fama nazionale che relazioneranno sul Codice della strada comprese le ultime modifiche di qualche giorno fa, di Polizia giudiziaria, tecniche operative, ambiente, edilizia, atti amministrativi, videosorveglianza, Polizia di sicurezza e altre materie inerenti all'attività della Polizia locale. Un progetto complesso e nello stesso tempo completo che servirà, specialmente ai nuovi assunti, di approfondire le materie che quotidianamente dovranno praticare. Ha introdotto la giornata il commissario Lazzarini Comparin, poi sono intervenuti il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, l'assessore alla Polizia locale Patrizio Bernardinello che ha commentato in breve la sua esperienza di Polizia stradale accompagnando l'interesse della Safety and security per la Polizia locale, punto d'interesse per un'amministrazione comunale, quindi Enrico Contiero presidente provinciale dell'Anvu. La parola è andata poi a Flaminio Reggiani, comandante delle Terre di mezzo, già docente della Scuola di Polizia locale dell'Emilia Romagna.

Elisa Barion

