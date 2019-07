Le pistole ai vigili restano nell'armadietto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAROVIGO Niente terzo turno senza le armi. Da inizio anno il comando di Polizia locale ha a disposizione 15 pistole semiautomatiche Beretta, che giacciono nell'armadio di sicurezza (acquistato appositamente) in via Oroboni. Tutto, ora, è nelle mani del primo cittadino Edoardo Gaffeo, che dovrà scegliere se dotare di un'arma il personale del comandante Giovanni Tesoro, che attualmente dispongono solo del peperoncino. Questosarebbe l'unico modo a disposizione per attivare il terzo turno della Polizia locale, che attualmente alle 20...