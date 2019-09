Le pensioni diventano la prima fonte di reddito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALARIROVIGO La prima fonte di reddito in Polesine sembra sempre più avvicinarsi a essere la pensione. Se in Italia, secondo un'analisi Infodata del Sole 24 Ore su dati del ministero dell'Economia, in Italia il 35,78% dei cittadini che lo scorso anno ha dichiarato un reddito, lo ha guadagnato grazie a una pensione, in provincia di Rovigo le percentuali sono mediamente più alte. Con il record fatto registrare da Crespino, dove nel 2017 il 50,56% dei contribuenti ha dichiarato un reddito da pensione. Analoga situazione, con pochi decimali di...