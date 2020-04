SCUOLA

ADRIA Le scuole dell'infanzia paritarie di Adria chiedono udienza in Regione affinché venga liquidato quanto prima il contributo integrativo regionale. Il loro futuro è a rischio. Secondo gli ultimi dati a livello nazionale, molti genitori, a causa della crisi, potrebbero non essere più in grado di pagare le rette.

«Fin da inizio emergenza - spiegano in una lettera aperta dal coordinamento che raggruppa le scuole Madre Elisa Andreoli Adria, Maria Ausiliatrice Baricetta, Maria Immacolata Adria, Umberto Maddalena Bottrighe e Santa Teresa del Bambin Gesù Adria - con l'amministrazione comunale è stato aperto un canale permanente di monitoraggio e scambio informativo per seguire l'impatto della crisi». Una crisi che potrebbe abbattersi su una articolata offerta formativa composta di 8 sezioni per l'infanzia, 4 primavera e 3 servizi di doposcuola e mensa, a servizio di 312 utenti. 30 i posti di lavoro assicurati.

IL SISTEMA

Il sistema si avvale anche della collaborazione di 30 volontari e, in due realtà di Adria, delle relative comunità di suore. I plessi inoltre sviluppano diverse misure di flessibilità dell'accesso. Quelli frazionali inoltre assicurano il trasporto e tutti gli Istituti insieme offrono misure di estensione oraria per venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie. «In Italia le scuole paritarie, secondo gli ultimi dati - si precisa dal coordinamento - sono 12.564 contro le 40 mila statali. Gli istituti paritari sono considerati partite iva, attività commerciali, con oneri fissi, ad esempio energetici, di fascia business, mentre l'assetto economico e di bilancio non consente, anche per il mantenimento di rette accessibili, di accumulare utili. A settembre si rischia a livello Italia di avere il 50-60% degli asili chiusi. E quelli che resteranno in piedi saranno costretti a raddoppiare le rette. Un extra-costo rischia di pagarlo anche lo Stato. Un'eventuale chiusura di massa delle scuole paritarie costerebbe alla collettività circa 5-6 miliardi di euro all'anno».

L'anticipo dei contributi comunali, già spettanti per l'anno scolastico in corso, da parte di palazzo Tassoni e stato per loro un segnale positivo.

I COSTI

«Immette certamente liquidità - si precisa - in un momento di estrema difficoltà. Le scuole però restituiscono immediatamente al tessuto cittadino la misura, processando pagamenti a decine di aziende fornitrici locali. Il quadro complessivo richiede l'intervento di altri enti statali, delle Regione e del Ministero in primis, sia in termini di liquidità sia di velocità degli interventi. L'approccio in corso di valutazione per un sostegno diretto alle famiglie ci ha sempre visti favorevoli. Il primo interlocutore dello Stato è la famiglia stessa».

La lettera è anche occasione per i ringraziamenti. «Grazie - si conclude - all'amministrazione comunale per il lavoro fianco a fianco, alle famiglie per la consapevole partecipazione alla missione delle scuole, al personale dipendente che per primo ha portato con grande responsabilità i colpi della crisi, a tutti i volontari che scommettono se stessi sul senso comunitario ed alle religiose. Confidiamo che solo l'alleanza di tutti riuscirà a custodire la tradizione formativa in città, costituita da offerte variegate e flessibili, che nel loro insieme vestono le esigenze di tante famiglie in modo estremamente personalizzato».

Guido Fraccon

