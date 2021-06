Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAProsegue l'attività delle palestre digitali. Tre i nuovi appuntamenti in scaletta, fissati per le 18.30. Si inizierà giovedì 1 luglio in biblioteca dei ragazzi, con la collaborazione dell'associazione La tartaruga e la formica. Si proseguirà il 15, nell' Ufficio di Solidarietà sociale del Comune, in collaborazione con Pro Loco Adria. Il 22 sarà il turno di Bottrighe, nel palazzo della delegazione comunale, in sinergia con La...