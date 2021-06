Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ULSS 5ROVIGO Un doppio taglio del nastro all'ospedale di Rovigo, per mano del presidente della Regione Luca Zaia, nel giorno in cui il Veneto è tornato in zona bianca, con un'immagine volutamente simbolica di una ripartenza anche sul fronte sanitario.Ieri, infatti, sono stati inaugurati il nuovo acceleratore lineare per i trattamenti di radioterapia oncologica, un macchinario costato oltre tre milioni di euro, che consente una maggiore...