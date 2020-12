LE NUOVE RESTRIZIONI

ROVIGO Continua l'appello al senso di responsabilità da parte del prefetto Maddalena De Luca: «L'obiettivo è sempre quello: evitare la diffusione del contagio: i contatti vanno tenuti con moltissima cautela». All'indomani del varo delle nuove norme emanate con il Decreto Natale, la responsabile territoriale del governo ha rivolto un nuovo richiamo ai polesani affinché rispettino le regole, senza cercare assurdi piani per aggirare i divieti imposti per arginare la diffusione di un virus che mediamente uccide tre persone al giorno solo in Polesine. «Mi appello al senso di responsabilità dimostrato e richiesto, perché quello che dobbiamo effettivamente comprendere, al di là delle misure prese, è che serve il buon senso per evitare gli aumenti dei contagi. In queste ultime settimane in Veneto abbiamo assistito a un aumento dei contagi, in particolare nelle residenze per anziani». Proprio sulle case di riposo, De Luca ha spiegato di sentirsi rassicurata da come l'Ulss sta gestendo la situazione, anche se destano particolare preoccupazione le Rsa di Lendinara e Corbola. Entrando nel dettaglio delle nuove regole imposte fino al 6 gennaio, il prefetto ha specificato alcune deroghe: «Visto che nella Zona Rossa sono ricomprese le festività principali, ovvero Natale, Santo Stefano e Capodanno, è bene ricordare che in queste giornate è possibile nell'arco escluso dal coprifuoco andare a casa di amici e parenti, però al massimo due persone più eventuali minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti. Se si può andare fuori provincia da parenti? Sì, al massimo due persone, il giorno di Natale, ad esempio, possono andare, ma sempre con il rientro obbligatorio presso la propria residenza alle 22».

GLI SPOSTAMENTI

Sul tema degli spostamenti, inoltre, De Luca sottolinea che «nei Comuni con meno di 5mila abitanti è possibile spostarsi entro un raggio di 30 chilometri, ma non per raggiungere il capoluogo. Chi sta ad Occhiobello, ad esempio, non può andare a Ferrara perché è addirittura un'altra Regione. Nel caso di Villadose, dove c'è una chiesa che insiste su tre Comuni differenti, ci si può spostare». Nelle giornate di Zona Arancione, poi, «bisogna ricordarsi che in Veneto va tenuto conto anche dell'ordinanza regionale che limita l'uscita dalla città o dal paese di residenza dopo le 14». Per quanto concerne i controlli, questi saranno molto rigorosi e l'argomento è stato affrontato dal prefetto e dai sindaci con le forze dell'ordine, affinché sia ben monitorato l'intero territorio.

