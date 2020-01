LE NOVITÀ

ROVIGO Un bar pasticceria e un nuovo supermercato. Sono queste le due nuove attività che nei prossimi mesi faranno rinascere il commercio nei pressi di ponte Marabin, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. La multinazionale della distribuzione Aldi avrebbe infatti rilevato i locali dell'ex supermercato che fu Vivo, Billa e Standa. Il fabbricato vicino, che dà sulla rotatoria, ha invece attirato l'attenzione del colosso dolciario Borsari, già presente con laboratorio e bar pasticceria a Badia Polesine e proprietario di ben otto marchi. Il re polesano dei panettoni, insomma, da tempo interessato ad approdare in città, avrebbe finalmente individuato il fabbricato dove dare vita a una nuova attività di bar pasticceria e rivendita dei propri prodotti. Secondo indiscrezioni, infatti, i due edifici dell'area commerciale di ponte Marabin sarebbero già stati venduti a fine anno e a breve dovrebbero partire i lavori di sistemazioni per accogliere il nuovo supermercato e la nota pasticceria che andrebbe ad occupare 700 metri quadri dell'intero fabbricato che si affaccia alla pista ciclopedonale diretta nella vicina stazione dei treni, l'ex ristorante Il trullo.

PROCEDURE E PROGETTI

Il Comune per il momento pare non abbia ricevuto alcuna notizia relativo all'insediamento delle due attività, in quanto l'apertura di spazi commerciali con una metratura inferiore ai 1.500 metri quadri è possibile con la semplice presentazione di una Scia, ossia una Segnalazione certificata di inizio attività e non necessita di autorizzazioni comunali in quanto l'area in questione ha già una destinazione commerciale.

Il progetto di riqualificazione dell'area commerciale prevede anche la demolizione di un vecchio fabbricato che si trova all'ingresso della zona, un'abitazione da tempo disabitata e abbandonata al degrado. In questo modo l'accesso al supermercato e alla pasticceria potrà essere ampliato. Grazie alla nuova ridistribuzione degli spazi, a essere allargato sarà anche il parcheggio con l'introduzione di circa 70 nuovi posti auto che andranno a potenziare quelli già presenti.

Nel frattempo con il nuovo anno, a farsi avanti, questa volta in via De Polzer, è uno degli otto supermercati bocciati dall'ex giunta Bergamin. Per ottenere però il via libera del Comune per dare vita a un nuovo supermercato in Commenda, servono una serie di passaggi importanti, come la variante del Piano degli interventi e del Pat (Piano assetto territoriale) che proprio nel punto dove il nuovo supermercato ha chiesto di aprire i battenti, prevede la realizzazione di un'area verde. Modifiche che difficilmente anche la nuova amministrazione avrà intenzione di attivare. Il sindaco ha annunciato lo stop alla cementificazione a favore della riqualificazione degli edifici già esistenti, in un'ottica di potenziamento delle aree verdi.

CANTIERI IN ITINERE

Nel frattempo a breve ripartiranno anche i lavori di ampliamento del centro commerciale La Fattoria ed entro ottobre nell'area troveranno posto altri quindici negozi, tra cui anche un dentista. Non è ancora stato avviato, invece, l'ampliamento del Famila a lato di viale Porta Po, approvato dalla precedente giunta. Unicomm, il colosso della grande distribuzione proprietaria del marchio, ha chiesto di potere realizzare un capannone a uso commerciale non alimentare proprio davanti al supermercato di via 8 Marzo. In compensazione all'ampliamento richiesto che prevede anche l'aumento del parcheggio, Famila avrebbe proposto al Comune di realizzare due rotatorie, una su viale Porta Po e una tra via 8 Marzo e via Tre Cime di Lavaredo. La parola finale spetta ora all'amministrazione Gaffeo.

