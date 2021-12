L'ATTIVITÀ

ROVIGO I progetti di I luoghi dell'abbandono non si fermano a Rovigo dopo l'addio all'ex ospedale psichiatrico di Granzette. E proseguono già, per esempio, a Cologna Veneta, dove l'associazione ha portato i 1.500 metri quadrati dell'esposizione sul disastro di Chernobyl all'ex ospedale civile.

«L'intenzione, dopo aver proposto e ampliato negli anni la mostra a Dueville, Recoaro, Ferrara, Vicenza e Granzette - racconta la segretaria Erika Vendramin - è che ora la mostra multisensoriale Il silenzio assordante di Chernobyl possa diventare permanente. Mentre sarà di passaggio a Marostica I percorsi della pazzia, vicino alla piazza degli Scacchi: stiamo parlando con l'azienda sanitaria locale della possibilità di allestire la mostra sugli ex ospedali psichiatrici in Italia, nell'ambito del percorso che porterà a realizzare nell'ex ospedale di Marostica un complesso residenziale per persone malate di Alzheimer».

Vendramin chiude aggiungendo che ad Affi (Trento) «riparleremo con la proprietà della possibilità di riaprire l'ex base militare Nato, West star. E ci sono altre possibilità di tornare a collaborare con l'Agenzia del Demanio, come era successo anche a Rovigo con il weekend di riapertura dell'ex caserma Silvestri».

N. Ast.

