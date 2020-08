FERRAGOSTO IN CITTÀ

ROVIGO All'ex ospedale psichiatrico anche domani sarà possibile visitare le mostre allestite da I luoghi dell'abbandono in tre padiglioni della struttura. Mentre il parco secolare sarà aperto al pubblico gratuitamente dalle 10 alle 18, nello stesso orario saranno accessibili anche le mostre multisensoriali Il silenzio assordante di Chernobyl nel padiglione 3, Vajont, l'onda della morte nel padiglione 7 e I percorsi della pazzia nel padiglione 5, dove si raccontano il passato e ciò che resta degli ex ospedali psichiatrici in Italia. La rassegna dedicata alla tragedia del Vajont permette di immergersi nel cantiere di costruzione della diga, di camminare nella fanghiglia tra detriti e acqua, per vedere poi la fase di ricostruzione attraverso foto storiche, giornali d'epoca e video che testimoniano la tenacia e il coraggio di chi prestò i primi soccorsi. La mostra su Chernobyl è un percorso lungo 44 stanze e richiede 3 ore per una visita completa: raccoglie un'ampia collezione di reperti provenienti dall'area del disastro nucleare, insieme a foto, documenti e filmati, con cartellonistica di approfondimento e cronistoria. Per informazioni, telefonare al 340/8603748 o inviare una e-mail a iluoghidell'abbandonomail@gmail.com. Si accede alle rassegne con un contributo d'ingresso che varia da 5 a 8 euro e nel rispetto delle disposizioni per il contrasto del coronavirus. All'ex ospedale psichiatrico è possibile fare anche book crossing e sta crescendo il numero di animali ospitati nel parco: spesso arrivano dalle donazioni di privati che non possono più accudirli e così si contano già due pecore e due capre, cinque tartarughe di terra e una decina di tartarughe d'acqua nella fontana con conchiglia e nella vasca al padiglione 3, oltre a pesci, conigli, tacchini e galline.

