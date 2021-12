L'AREA DISMESSA

ROVIGO All'ex ospedale psichiatrico di Granzette il futuro è in stallo dopo l'addio dell'associazione I luoghi dell'abbandono. La riconsegna delle chiavi d'accesso al parco secolare e ai padiglioni che sommano insieme una superficie di 22 ettari, è stata fatta dal presidente dell'associazione vicentina Devis Vezzaro. E di fatto ha aperto l'attesa per l'avvio di un nuovo procedimento di assegnazione in comodato d'uso da parte dell'Ulss 5, proprietaria dell'area.

CLIMA PESANTE

Sull'addio a Rovigo dell'associazione culturale, arrivata nel 2018 per documentare e rivalorizzare anche nel capoluogo polesano i luoghi in stato di abbandono, pesano «intimidazioni e minacce abbastanza pesanti: in quest'ultimo periodo - racconta Erika Vendramin per I luoghi dell'abbandono - ci siamo trovati un gatto impiccato appeso a uno specchietto retrovisore dell'auto. E poi un'epigrafe lasciata davanti al bar» che è di fronte al cancello d'ingresso dell'ex manicomio. «Le indagini sono in corso - precisa Vendramin, segretaria dell'associazione - queste intimidazioni erano state precedute da danni e vandalismi: paletti di perimetrazione divelti, recinti per gli animali aperti con un tronchesino, poi c'era stato anche il tentativo di incendiare due balle di fieno vicino ai ricoveri degli animali accolti nel parco».

Dopo gli ultimi episodi così gravi, come l'orrore senza logica dell'uccisione di un gatto, Vendramin sottolinea: «Abbiamo dovuto chiederci: Rischiamo di nuovo come nel 2018?». Il riferimento è al 18 agosto di quell'anno, quando il marito di Vendramin, Devis Vezzaro, era stato investito da un'auto nel viale d'accesso all'ex manicomio e aveva riportato varie lesioni: una frattura al gomito, contusioni al ginocchio, alla clavicola e vari tagli al volto. All'investitore era stata applicata una pena di 4 mesi di lavori di pubblica utilità. Quanto accaduto ora non è comunque riconducibile a quei fatti.

PESO ECONOMICO

Sulla decisione di lasciare Rovigo è stata messa in conto anche la difficoltà di sostenere l'impegno economico secondo il contratto di comodato. La concessione dei beni era stata confermata dall'aUlss 5 nel dicembre 2020 per altri due anni, con un nuovo bando a seguito della scadenza del precedente il 13 giugno 2020, che per il tempo necessario alla conclusione del nuovo procedimento era stato prorogato. «Non c'era copertura delle spese», precisa Vendramin. Dopo l'impegno economico sostenuto nel periodo 2018-2020 per riportare il parco secolare a splendere, e contemporaneamente per organizzare eventi e allestire le mostre multisensoriali Il silenzio assordante di Chernobyl nel padiglione 3, Vajont, l'onda della morte nel padiglione 7 e I percorsi della pazzia nel padiglione 5, i termini della nuova concessione prevedevano 18mila euro di investimenti annui nei luoghi gestiti dall'associazione di Dueville. E le difficoltà imposte dalla pandemia di coronavirus erano state, e sono, un ulteriore addendo da mettere in conto. Quindi, «di fronte a eventi che mettevano a rischio la nostra salute psico-fisica e davanti alle spese, ci siamo fermati e abbiamo dovuto tirare le somme», racconta Vendramin con il rammarico che la rescissione del contratto porta con sé, perché «Rovigo è stata una bella scommessa e non è un capitolo così semplice da chiudere, dato che abbiamo conosciuto anche tante belle persone», racconta la segretaria dell'associazione. Che ricorda, per esempio, i rapporti di amicizia che «continueremo a coltivare» precisa, con quanti avevano scelto per sé e per i propri animali domestici la libertà di entrare al parco dell'ex manicomio di Granzette non solo nelle aperture garantite al pubblico dall'associazione, ma liberamente, a qualsiasi orario, con la formula del Family club.

Nicola Astolfi

