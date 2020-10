DELTA

Non si tratta di un raduno ma di un più ristretto incontro organizzato secondo i vigenti protocolli, ma per i soci del Club del Coupè Fiat quella di domenica sarà un'occasione per conoscere il Delta e per far ammirare le loro eleganti vetture. L'incontro-tour promosso dalla sezione del Triveneto del club partirà da Adria: il programma prevede il ritrovo alle 9 al Teatro comunale e con un'apripista d'eccezione quale una Ferrari F40, alle 9.45 inizierà la discesa del Canalbianco; dopo Cavanella Po il gruppo costeggerà il Po in direzione Porto Viro-Taglio di Po per raggiungere Oca Marina e quindi attraversare il ponte in barche sul Po di Gnocca, di qui seguirà la strada panoramica lungo la Sacca di Scardovari per arrivare verso le 11.15 a Marina 70. Alle 12 la ripartenza in direzione Barricata e di qui a risalire il corso del fiume con una breve sosta prevista all'ex centrale Enel, prima di arrivare al castello di Mesola e poi chiudere la giornata con il pranzo all'agriturismo Ca' Scirocco. «Abbiamo dovuto limitare il numero dei partecipanti - dice Cristian Corvino - ma avremo equipaggi da tutto il Nord-Est, da Piemonte, Lombardia e Lazio, più il presidente Fernando Beri».

E. Gar.

