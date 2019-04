Le iniziative dell'1 maggio tra musica e dibattiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAROVIGO Il concerto promosso da Cgil, Cisl e Uil per il 1° maggio torna come tradizione a Rovigo in piazza Matteotti mercoledì, dalle 16.30, con otto gruppi musicali sul palco fino alle 23. Lavoro-Diritti-Stato sociale, la nostra Europa è lo slogan scelto quest'anno dai sindacati, che interverranno in piazza tra i concerti di The caught heroes, Ocean drive, Pursuit green, Ukulele lovers, El Basavejo, The Mexican Whi-sky, Semenza e Cosmo 432.Piazza Matteotti ospiterà anche gli stand di associazioni e di punti ristoro, all'interno...