LE INDAGINI

ROVIGO Lunedì il medico legale dell'Azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara e patologo forense Lorenzo Marinelli, consulente di fiducia della Procura di Rovigo, eseguirà l'autopsia sul cadavere di Costantino Biscotto, 55anni, originario della provincia di Varese, seppur per lungo tempo in Piemonte, che ultimamente lavorava come rappresentante della Parmalat e che martedì è stato accoltellato a morte dalla compagna Rosangela Dal Santo. Se la causa della morte è già stata appurata, dall'esame autoptico gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Francesco D'Abrosca, si attendono di ottenere alcune prime risposte ai tenti interrogativi al momento rimasti in sospeso. Anche per le condizioni ancora gravi in cui versa la sua compagna, la cui versione dei fatti ancora non è stata ascoltata. Né sono state emesse nei suoi confronti misure cautelari, viste appunto le sue condizioni e lo stallo investigativo.

PROGNOSI RISERVATA

Al momento, infatti, tutto è rimasto come sospeso, cristallizzato alla notte fra martedì e mercoledì, quando la 57enne è stata salvata mentre tentava di togliersi la vita inalando i gas di scarico della propria auto. La donna, infatti, che era stata soccorsa prima da tre vicini e poi dal personale del Suem, che l'aveva trasportata, ancora cosciente, al pronto soccorso per un principio d'intossicazione, aveva in realtà a sua volta diverse ferite d'arma da taglio, scoperte solo una volta che è arrivata in ospedale, una delle quali, all'addome, particolarmente grave e profonda, tanto da far precipitare il suo quadro clinico e rendere necessario un intervento chirurgico d'urgenza. Da quel momento è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Rovigo. Stabile, ma in condizioni tali da rendere impossibile raccogliere altre sue dichiarazioni in aggiunta alle mezze parole pronunciate nel tragitto in ambulanza da casa sua all'ospedale.

LA SCENA DEL DELITTO

Frammenti che devono essere inseriti in un quadro più ampio. Un quadro la cui prospettiva, dalle 10.30 di martedì, fino a notte inoltrata, è cambiata più volte con una serie di colpi di scena. Ad accorgersi che qualcosa non quadrava sono stati i vicini di casa. L'abitazione della coppia, infatti, sorge in un tranquillo quartiere residenziale di nuova edificazione, al 183/A di via Mayer a Polesella. E la macchina accesa a lungo all'interno del garage chiuso è subito apparso qualcosa di strano, tanto da spingere tre vicini a forzare il basculante del box, trovandosi di fronte alla donna che stava tentando di togliersi la vita, convogliando lo scarico dalla marmitta all'abitacolo con un tubo di gomma. I tre l'hanno fatta uscire ed hanno chiamata l'ambulanza che l'ha poi portata in ospedale. E quando i carabinieri della Stazione di Polesella, sono saliti al secondo piano per controllare l'abitazione della donna, anche nel caso, per esempio, avesse lasciato il gas acceso, aprendo la porta, si sono trovati di fronte al cadavere di Biscotto, riverso sul pavimento, con i segni evidenti di più di una coltellata al tronco, davanti e dietro, e con due grossi coltelli da arrosto a terra, poco distante.

MORTO DA ORE

L'ulteriore colpo di scena quando il medico legale ha effettuato l'ispezione del cadavere ed ha avuto pochi dubbi nello stabilire che, dal rigor mortis, il decesso era avvenuto diverse ore prima, di prima mattina. Questo quindi ha posto agli inquirenti il problema di capire cosa fosse accaduto nel lungo tempo intercorso fra l'accoltellamento ed il tentativo di suicidio della donna. Come, per esempio, dove fossero finiti il suo telefono e quello del compagno, che spenti ed irrintracciabili, non sono ancora stati ritrovati. Ma, soprattutto, quale sia stata la dinamica del litigio con il compagno, che si suppone essere deflagrato, anche alla luce delle testimonianze raccolte fra amici e parenti, per motivi passionali, perché il loro rapporto, che andava avanti da una decina di anni, sembrava attraversare un momento di profonda crisi, anche per la gelosia della donna, oltre che per alcuni atteggiamenti del 55enne. Le ferite che anche la donna ha riportato, e questo è, in sostanza, il vero nodo giudiziario, sono state autoinferte o è stato l'uomo a procurargliele?

Francesco Campi

