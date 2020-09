COMMERCIO

ROVIGO Le 160 donne imprenditrici polesane facenti parte delle oltre 5mila iscritte al gruppo Imprenditrici Venete, sono pronte a festeggiare un importante traguardo. Oggi, infatti, è in programma una giornata dedicata alla presentazione della loro applicazione. È così giunto il momento di festeggiare e concretizzare un progetto che ha visto le imprenditrici, protagoniste nella Community Facebook, per tre mesi e mezzo, a partire dal dopo-lockdown di maggio.

SOSTEGNO ALLE AZIENDE

«Il gruppo è nato per sostenere le imprenditrici venete, durante questo difficile periodo, che ha afflitto il nostro Paese e il mondo intero - spiega la fondatrice Giorgia Bonotto - Sostenere le nostre aziende nel territorio regionale è stato un bisogno che si è concretizzato con una risposta di ben 5mila imprenditrici. L'applicazione sarà presentata alle 12, a Mira, nel teatro di villa Widmann, alla presenza delle referenti di ogni provincia veneta, compresa la polesana Alice Tugnolo, i tecnici di Oasis Srl, partner nella realizzazione dell'applicazione. Verrà presentata anche la nuova Academy, da parte di Paola Maffei».

CIRCUITO VIRTUOSO

I vantaggi offerti dalla App sono: doppio circuito di sconti (uno pubblico, l'altro riservato alle iscritte); servizio di booking (appuntamenti, prenotazioni); sezione di annunci (cerco, offro, scambio). Le motivazioni per entrare nell'App sono: trovare collaborazioni per la propria attività; aumentare e fidelizzare i propri clienti; avere una nuova vetrina (canale di comunicazione e vendita). «Gli obiettivi generali che il gruppo di lavoro ha individuato sono quelli di creare conoscenza sull'imprenditoria femminile; connettere le realtà imprenditoriali femminili nel Veneto; sostenere il ruolo delle donne nell'economia; sostenere l'economia del territorio - conclude Giorgia Bonotto - Grazie al crownfunding, affidato all'associazione culturale Abc Onlus, che ha patrocinato il progetto, sono stati raccolti oltre 10mila euro, utili per realizzare l'applicazione per smartphone».

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA