LE IDEE

ROVIGO Fino al 24 novembre lo stop alle 18 per le attività di ristorazione all'interno dei locali, e il divieto di consumo nelle adiacenze, diventa una condizione per riadattare l'attività all'asporto e alla consegna a domicilio. Una condizione per non restare a terra, e per rialzarsi, malgrado il combinato disposto dell'effetto negativo sui consumi che determinano i numeri in crescita della pandemia, e delle restrizioni sugli orari di apertura. Prima del coronavirus il settore nazionale dei ristoranti, pizzerie, bar, locali di intrattenimento, pasticcerie, pub e imprese di catering e banqueting, valeva oltre 90 miliardi di euro di fatturato l'anno. E ora? Adesso che il piatto piange e la musica è finita, come ha ribadito la categoria occupando varie piazze, mercoledì scorso, nell'iniziativa organizzata da Fipe-Confcommercio, bisogna riconvertirsi, quando è possibile.

TUTTI A RICONVERTIRSI

Così dal ristorante dell'hotel Cristallo è arrivato Hallow-Eat. È iniziata dal fine settimana di Halloween la possibilità di prenotare una cena da asporto (0425/30701), che prevedeva hamburger gourmet con crema di zucca, scamorza e insalata con patate al forno, cheescake ai frutti di bosco e birra artigianale; il secondo menù invece offriva tortelli di ricotta e pistacchi con ragù alla zucca, bocconcini di pollo speziato con rostì di patate, zabaione con marmellata di castagne e vino Cabernet.

La pizza di Nino La boutique in corso del Popolo (392/9357980) effettua dalle 18 alle 22 il servizio di asporto con possibilità di ritiro merce in loco o delivery. L'Osteria Ai Trani è operativa dalle 18.30 nel take away con diversi menù, a partire dagli antipasti e fino ad aperitivi e cocktail: il menù con consegna a domicilio è disponibile sul sito internet www.osteriaaitrani.it e per prenotare o avere maggiori informazioni basta telefonare allo 0425/25109 o scrivere su Whatsapp.

ASPORTO E CONSEGNE

Al Prosciuttiamo (0425/26178) l'asporto è previsto il venerdì e sabato sera, e c'è anche la disponibilità a consegne a domicilio nel perimetro della città. Il ristorante Le betulle, all'hotel Regina Margherita, (0425/361540), oltre all'apertura a pranzo e alla ristorazione serale per gli ospiti dell'hotel consentita dal decreto Conte, effettua consegne a domicilio e prevede l'asporto tutti i giorni: «Sono servizi che avevamo già previsto la scorsa primavera - spiega Remigio Lucchin - e ora è necessario raccogliere tutto il possibile».

La Tappa Perbelloni 24 due ( 348/3510160), dopo l'ultima cena (venerdì santo anticipato) la domenica sera in concomitanza con il varo del Dpcm del 25 ottobre, ora effettua il servizio da asporto fino alle 23 tutti i giorni tranne il lunedì, giornata di chiusura.

CAMBI DI ORARI

Il ristorante-enoteca Alicanto, con il nuovo decreto, ha cambiato orario di apertura, da martedì alla domenica per il pranzo dalle 12.30 alle 14.30 ovviamente con prenotazione, mentre la sera dalle 19 alle 21.30 c'è il servizio di asporto.

Anche la pasticceria Milani Dolci tentazioni ha previsto dalle 18 la vendita per asporto, e a La Piccola bottiglieria a Concadirame gli orari di apertura sono cambiati, ora il sabato e la domenica a pranzo sia per il servizio al tavolo sia per l'asporto (per informazioni 0425/401037 oppure 348/8039000). Fino al 24 novembre resterà aperta sabato e domenica a pranzo La Piccola osteria in via Einaudi, che consiglia la prenotazione (351/5194009).

Nicola Astolfi

