L'APPELLO

LENDINARA Tre scuole paritarie di Lendinara insieme al sindaco Luigi Viaro scrivono a Luca Zaia, presidente della Regione, per chiedere maggiore attenzione all'educazione e ai bambini. «Il settore scuola è stato il primo a chiudere per il Covid-19 e sembra anche destinato a essere l'ultimo a riaprire. Consapevoli della criticità della fase e della responsabilità che attiene al nostro ruolo, noi insegnanti ed educatrici ci siamo trovate di fronte a un compito molto difficile: mantenere vivo il contatto con i bambini e dare continuità al percorso didattico che avevamo intrapreso», scrivono le insegnanti degli istituti Immacolata, Santa Caterina e Santa Maria Goretti. «In molti casi si è reso necessario rinnovare con la famiglia un patto educativo molto forte, in cui noi educatrici entriamo in punta di piedi nella sfera familiare e i genitori assumono un ruolo di mediatori. Ma non possono prolungarsi al dopo l'estate. Inoltre ci sono famiglie che per svariati motivi non riescono a rispondere alle sollecitazioni della didattica a distanza e si rischia così di lasciare indietro proprio quei bambini che ne hanno più bisogno. Mentre il primo ministro Conte comincia a presentare un'ipotesi di riapertura graduale delle attività lavorative e a parlare di ripartenza, manca una chiara informazione istituzionale relativa a condizioni, termini e modalità di riapertura delle scuole. Riteniamo che la gradualità delle aperture, consentirebbe di pianificare sin dalle prossime settimane, al pari o quasi degli altri Paesi europei parimenti colpiti, la riapertura dei servizi educativi almeno alla prima infanzia (l'anno scolastico per asili e scuole dell'infanzia non si chiude il 10 giugno, ma alla fine del mese, e si protrae fino alla fine di luglio per le scuole d'estate), mettendoci comunque a disposizione per aiutare le famiglie e quindi tenere la scuola aperta anche ad agosto, anche per i più grandi avendo al nostro attivo anche servizi di doposcuola che comprende anche alunni della scuola statale».

PROGETTARE IL RIAVVIO

Ne viene così «il bisogno di protestare perché, invece di considerare la scuola come una delle priorità, in una visione organica complessiva dell'emergenza sanitaria in atto, e di attivarsi concretamente per la sua riapertura in sicurezza, così come succede in altri Paesi europei e non solo, si continua a ribadire il perdurare dello stato di fatto circa la chiusura della scuola senza offrire ai cittadini informazioni e prospettive chiare. Non è possibile considerare come unica soluzione quella della didattica a distanza. Occorre al più presto restituire ai bambini il diritto alla quotidianità, alla vita scolastica, alla socialità, mettendo in campo una progettazione che tenga conto sì di misure dell'emergenza, ma consenta contemporaneamente di riallacciare le fila di un percorso interrotto».

Le educatrici, allora, chiedono «che il piano di intervento e finanziamento per l'anno scolastico 2020- 2021, perdurando il momento dell'emergenza, voglia impedire un danno alla scuola paritaria, che si sostiene grazie ai contributi economici delle famiglie che in questo duro momento non riescono a farsi carico di doppie rette (scolastica e baby sitter) visto che non è chiaro cosa succederà».

Alice Sponton

© RIPRODUZIONE RISERVATA