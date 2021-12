LUMINARIE

ROVIGO Consuma elettricità poco più di un ferro da stiro, che in un'ora di utilizzo ha bisogno di 1.100 watt, l'illuminazione a led che da ieri pomeriggio fa splendere con luci colorate i 51 e i 26 metri d'altezza delle Torri del castello di Rovigo. Efficienza e bellezza, donate per l'illuminazione monumentale dalla Lights & Co. di Bergantino, continuano a tracciare la strada aperta nel 2020 da Comune di Rovigo e Cna assieme a imprese del Distretto della giostra esperte di illuminotecnica. Un anno fa l'illuminazione mirata a valorizzare luoghi storici della città, era stata per piazza Merlin, dove poi è diventata permanente, e così la fontana si colora di volta in volta secondo la ricorrenza da celebrare. Le iniziative per il Natale 2021 riguardano non solo l'illuminazione dei lati di Torre Donà e Torre Grimani affacciati su piazza Matteotti, ma anche il Teatro Sociale: stavolta, per questioni tecniche, l'intervento è temporaneo al periodo delle festività, ed è in contemporanea a due campagne lanciate da Cna: Il Natale perfetto: scegli artigiano, compra artigiano e Le mani addosso! che mette sotto i riflettori parrucchieri ed estetiste.

GLI ARTIGIANI

Settore tra i più penalizzati nella prima ondata Covid da chiusure forzate e restrizioni, queste avevano finito per alimentare l'abusivismo: «Non farti mettere le mani addosso da presunti parrucchieri, estetisti o barbieri che operano in casa o in ambienti non autorizzati», ha ricordato il direttore della Cna polesana Matteo Rettore durante la cerimonia di accensione, durante la quale diversi rodigini incuriositi si sono affiancati al sindaco Edoardo Gaffeo, al vice Roberto Tovo e ai rappresentanti di Cna coinvolti nell'iniziativa, come Luisella Andreotti, Piergiovanni Buson e Franco Cestonaro, ai quali si sono aggiunte Emanuela Marangon e Ambra Poletto come madrine per l'accensione delle luci a led posizionate sopra gli alberi di Natale luminosi che decorano il prato antistante i giardini delle Torri.

COLLABORAZIONE

«È il secondo anno di una collaborazione fortunata - ha commentato il sindaco Gaffeo - secondo l'idea di rendere Rovigo sempre più bella. La collaborazione con Cna e alcune aziende del Distretto della giostra si rinnova e, insieme alla valorizzazione dei monumenti cittadini, punta a promuovere il consumo consapevole e la valorizzazione del lavoro artigianale». «Questo è davvero un gioco di squadra - ha aggiunto Matteo Rettore - come conferma la presenza anche del vice presidente di Confesercenti Venezia Rovigo, Vittorio Ceccato». «Cna fa la sua parte anche per attirare gli acquisti nelle botteghe artigiane, dopo che la pandemia ha concentrato gli acquisti sulle piattaforme online. Ma andare in una bottega, e scegliere con un esercente o un artigiano il regalo giusto, ha un valore inestimabile rispetto a un freddo acquisto in Internet».

All'accensione delle luci, l'augurio per le festività è stato di vivere il Natale «più vicini, rispettando le regole di sicurezza, per essere quindi più sereni», mentre a occuparsi delle operazioni di illuminazione è stato Giorgio Cuoghi, amministratore di Lights & Co., azienda che ha già illuminato i più importanti parchi di divertimento, come quello di Coney Island a New York.

Nicola Astolfi

