Da oggi, per tutta la settimana, la scuola media di via Amendola a Santa Maria Maddalena e quella di via Savonarola a Occhiobello, entreranno in didattica a distanza. Il dirigente scolastico Salvatore Madaghiele ha deciso di tornare a questa modalità di insegnamento a causa del permanere in isolamento fiduciario di alcuni docenti e di alcune classi, come le sezioni B ed E. Il dirigente sottolinea in una circolare che «l'oggettiva impossibilità di garantire la funzionalità dell'intero servizio scolastico in presenza per la scuola secondaria di primo grado di via Amendola e di via Savonarola, a causa della temporanea mancanza dei docenti e delle classi, poste in isolamento fiduciario dal Dipartimento di prevenzione della Ulss 5, che rende non possibile l'organizzazione oraria dei docenti». Oggi alle 15, nel plesso di via Amendola, saranno eseguiti i tamponi rapidi ai ragazzi della sezione E ai docenti e al personale scolastico, in quanto contatti stretti di un caso positivo. Saranno sottoposti a tampone, nello stesso pomeriggio in via Amendola, gli alunni delle quarta e quinta elementari A e B del plesso di via Bassa, con gli insegnanti. Per la didattica a distanza, le famiglie che necessitano di dotazioni informatiche potranno fare richiesta all'istituto di comodato d'uso gratuito per il tempo necessario.

