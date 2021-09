Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La pandemia non ha fermato la generosità dei polesani: da gennaio a oggi si sono registrate 94 donazioni di tessuti oculari, 5 donazioni multi tessuto e 5 di cute. In tutto il 2021, fra l'altro, l'Ulss 5 non ha ricevuto rifiuti alla proposta di donazione, ma solo assensi. In una simile cornice l'azienda, fra qualche settimana, attiverà all'ospedale di Rovigo uno specifico sportello proprio per registrare l'assenso alla donazione d'organi e...