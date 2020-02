ADRIA

L'effetto Coronavirus si ripercuote anche sulle donazioni di sangue. «Siamo in continuo collegamento con il dipartimento di medicina trasfusionale dell'Ulss 5 Polesana - fanno sapere i presidenti di Fidas Polesana e Avis provinciale, Luca Callegari e Barbara Garbellini - e con il Centro regionale Attività Trasfusionali. In questo momento, valgono le linee guida volte a rafforzare al massimo la tutela dei donatori e dei riceventi. In questo momento anche lievi sintomi di sindrome da raffreddamento sono causa di esclusione temporanea dalle donazioni. I donatori che presentino tali sintomi non devono recarsi a donare. Questo fino a due settimane dopo la completa guarigione. Se poi comparissero sintomi simil influenzali anche a distanza di 28 giorni dalla donazione il donatore deve comunicarlo immediatamente. Trattandosi di un problema di salute pubblica e non trasfusionale specifico, i donatori abitanti nel o nei paesi interessati da ordinanze non devono recarsi a donare in punti di raccolta di altri paesi e devono seguire le istruzioni della autorità sanitaria che possono prevedere la quarantena o misure di screening di laboratorio».

I gruppi di donatori non sono nuovi a simili emergenze.

«Abbiamo affrontato altre emergenze in passato, in particolare nelle nostre zone il West Nile Virus spiegano Callegari e Garbellini -. Il continuo monitoraggio da parte delle autorità sanitarie, la sinergia fra l'azienda sanitaria e le associazioni e il grande senso di responsabilità dei donatori ci consentiranno di affrontare anche questa. Ricordiamo anche che la donazione avviene nella massima tutela del donatore e con personale altamente qualificato»

MASSIMA SICUREZZA

«La salute dei donatori resta la prima priorità di tutto il sistema e il nostro ringraziamento va a tutti i donatori che anche in questi giorni difficili e di disagio sanno trovare un po' di tempo per dare un sostegno agli ammalati e al sistema sanitario del nostro Paese. Un ringraziamento anche al personale medico che sta fronteggiando un'emergenza importante».

G.Fra.

