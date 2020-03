LA SITUAZIONE

BADIA POLESINE Sale a quattro il numero di contagiati da Covid-19 a Badia. Lo ha annunciato ieri il sindaco Giovanni Rossi seguendo la modalità adottata dall'inizio dell'emergenza: una comunicazione attraverso il sito internet comunale. «La persona è in isolamento domiciliare e sottoposta a sorveglianza attiva ha detto il primo cittadino - Sono in costante contatto con le autorità sanitarie competenti per gli aggiornamenti della situazione e rinnovo l'invito a tutti i cittadini ad applicare scrupolosamente le misure igieniche e di comportamento per la prevenzione, restare a casa e uscire solo se strettamente necessario: per motivi di lavoro, salute ed effettiva necessità. Sarà mia cura tenere sempre aggiornati sulla situazione, attraverso le informazioni provenienti dai canali ufficiali delle autorità competenti: per questo chiedo di consultare il sito internet del Comune. È vero: i casi salgono a quattro, ma la nostra città conta circa 10mila abitanti. Dobbiamo continuare a rispettare le regole». Il sindaco pone l'accento sul sostegno dato all'amministrazione nella lotta al virus.

«Abbiamo ricevuto mille mascherine protettive da Giovanni Fogagnolo e da altri partner informa Rossi . Grazie per questo bellissimo gesto che si unisce ad altri da parte di privati». I dispositivi andranno probabilmente a sostegno dell'opera della Casa del sorriso, da giorni chiusa alle visite, dove gli anziani particolarmente a rischio sono seguiti quotidianamente dagli operatori. Resta invece impegnativo il lavoro di consegna ai nuclei familiari delle mascherine regionali.

MASCHERINE

Nelle scorse ore i volontari hanno terminato il materiale, ma le operazioni non si fermeranno: «Abbiamo ricevuto un'altra fornitura e oggi (ieri ndr) dopo la preparazione dei sacchetti, dovrebbe riprendere la consegna». Altra iniziativa annunciata era il lavaggio delle strade; doveva essere condotto lungo le vie da una ditta specializzata a inizio settimana, ma ancora non è stato realizzato. Sono in corso valutazioni per capire se vale la pena effettuare l'operazione: per l'Istituto superiore della sanità non sarebbe utile scrivono dall'amministrazione Quindi l'assenza di questa azione, non è dovuta a una mancanza del Comune, ma piuttosto a una valutazione generale.

«Le cose sono in costante evoluzione continua Rossi arricchendo la nota del Municipio e noi ci adeguiamo alle disposizioni che vengono fornite». In ultima, l'amministrazione del centro altopolesano richiama i residenti a non cedere, continuando a ridurre al minimo la mobilità. «Ringraziamo per la pazienza e la collaborazione in questo difficile periodo», chiudono il sindaco e la sua giunta.

Federico Rossi

