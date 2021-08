Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROROVIGO In tempo di crisi economica ed emergenza sanitaria, ci sono ditte che hanno dimostrato di saper anche cambiare il genere di prodotto offerto, oppure aggiungendo altre tipologie di offerte alla clientela, oltre a quelle che gia' si potevano trovare. È il caso delle Antiche distillerie Mantovani di Pincara. In pieno Covid, i fratelli Paolo e Anna Mantovani hanno dimostrato di non lasciarsi vincere dal virus, al contrario hanno...