ROVIGO «Servono maggiori incentivi per i parcheggi del centro storico. Solo così la gente tornerà a fare acquisti nei negozi della città».

Vittorio Ceccato, vicepresidente di Confesercenti Metropolitana Venezia-Rovigo chiede all'Amministrazione Gaffeo di concedere il parcheggio gratuito a chi si reca in città per fare acquisti.

«Alcuni centri spiega Ceccato stanno sperimentando forme di agevolazioni dedicate proprio al parcheggio legato allo shopping. La gratuità del posteggio potrebbe infatti riguardare anche alcuni momenti dell'anno come, ad esempio, le festività o il periodo dei saldi. Esistono comunque varie forme di sconto che si potrebbero collegare al commercio e alla frequentazione dei negozi della città. Un modo di sicuro per invogliare i clienti a frequentare il capoluogo per fare acquisti nelle attività presenti».

COSTI AGGIUNTIVI

Il problema, infatti, secondo il numero uno rodigino di Confesercenti, non è l'attuale numero dei parcheggi presenti in città, oltre infatti alle classiche strisce blu, ci sono anche il Multipiano e parcheggi privati come quelli al Centro commerciali Le Torri, ma la spesa aggiuntiva che deve affrontare chi decide di raggiungere Rovigo per fare shopping nei negozi del centro. I negozi, infatti, fa notare Confesercenti, in città non mancano. «È vero che alcune attività, a fine anno, hanno chiuso i battenti spiega Ceccato -, si tratta però di cessazioni dovute al pensionamento dei proprietari. Alcuni negozi hanno poi chiuso per trasferirsi in un altro locale che magari, nel frattempo, si è liberato».

ATTIVITÀ NON MANCANO

In città, insomma, ci sarebbe una rotazione di attività, con negozi che chiudono ma altrettante nuove aperture, legate, in particolare, al mondo della ristorazione.

Secondo il responsabile di Ascom Confcommercio Stefano Pattaro, i piccoli negozianti fanno invece fatica ad affrontare la concorrenza del commercio online in continuo aumento anche in Polesine. In alcune città, sta prendendo addirittura piede, all'interno dei centri storici, il cosiddetto negozio prova, ossia i grandi marchi e catene prendono in affitto piccoli negozi esclusivamente come camerini senza la vendita al dettaglio: il cliente entra per provare il capo d'abbigliamento e poi lo ordina online.

CONCORRENZA ONLINE

«È un'abitudine che già esiste fa eco Ceccato -, molti negozianti ogni giorno si ritrovano clienti che entrano solo per provare un capo fingendo di volerlo acquistare. E poi lo comprano invece online. Una pratica scorretta, ma ormai incontrollabile. Il piccolo negozio non può scomparire. Non tutti acquistano via internet e il negozio rimane un servizio importante per i centri abitati. Ecco perché è necessario studiare incentivi a favore dello shopping e della frequentazione dei centri storici e delle periferie dove sono presenti attività commerciali».

POLI ATTRATTIVI

Una svolta importante per il centro storico potrebbe arrivare a breve se andrà in porto la riapertura dell'Ex Odeon di via Manzoni. «Il cinema in centro - ha concluso Ceccato - è sicuramente una preziosa opportunità per aumentare la frequentazione della città. A beneficiarne sarebbero un po' tutte le attività, dagli esercizi pubblici, alla ristorazione, ai negozi. Se c'è flusso di gente, passeggio, vetrine e giro di denaro, anche il commercio inizierà a girare per il verso giusto».

R.Mer.

