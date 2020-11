LE CATEGORIE

ROVIGO «Chiudere i plateatici nel weekend? Provvedimento inutile. Non c'è alcuna fonte scientifica che dimostri che il Covid si può prendere al bar o al ristorante». Bruno Meneghini, il numero uno dell'Ascom Confcommercio - Pubblici esercizi, commenta così le restrizioni che hanno colpito e che, nelle prossime ore, colpiranno locali e ristoranti del Polesine. Circa 200 in tutto le attività con cui il funzionario settimanalmente si interfaccia per fare il punto della situazione in merito a nuove misure e restrizioni.

«Mentre abbiamo dei dati che ci indicano che i posti a maggiore rischio di contagio sono i trasporti e le scuole spiega Meneghini -, non è, al contrario, mai stato dimostrato che un bar o una pizzeria abbia originato un focolaio di Covid. Ecco che eccessivi provvedimenti restrittivi nei confronti dei pubblici esercizi portano solo a conseguenza disastrose sul fronte dell'economia del territorio».

STOP PLATEATICI

Nel caso si arrivasse alla chiusura dei plateatici nel fine settimana, secondo l'Ascom molti imprenditori del settore potrebbero decidere di chiudere il locale. «La categoria che sta pagando il prezzo più alto delle restrizioni, oltre alle palestre, sono i ristoratori spiega Meneghini - Questi ultimi, infatti, si sono visti cancellare la pausa pranzo e la cena. Non riescono a restare in piedi, troppe le spese di gestione. Inevitabili saranno dunque i drastici tagli al personale con ripercussioni drammatiche anche sull'occupazione giovanile». «Molti ristoranti del Polesine - fa sapere il funzionario dell'Ascom hanno deciso di non offrire ai propri clienti il servizio dell'asporto per non rischiare di rovinare l'immagine che si sono creati lavorando, nel tempo, con una certa professionalità. Il cibo infatti da asporto, per quanta cura ci si metta, non può avere la stessa eccellenza delle pietanze espresse al ristorante. Alcuni ristoratori hanno deciso dunque di chiudere le cucine in attesa della conclusione dell'emergenza».

DECRETO RISTORO

Nel frattempo, in questi giorni una parte dei locali pubblici della provincia ha ricevuto il bonifico del Decreto Ristori. «Entro la fine del mese spiega Meneghini dovrebbe arrivare il bando per coloro che non avevano fatto precedentemente domanda del contributo e che il Decreto-bis ha compreso nell'aiuto a bar e ristoranti». E Meneghini torna a parlare delle possibili nuove strette al settore della ristorazione: «Non serve chiudere tutto nel fine settimana, ma sanzionare i locali che non rispettano le regole sottolinea il funzionario dell'Ascom - Se ci fosse stata un'intensificazione dei controlli durante il weekend con provvedimenti severi nei confronti dei trasgressori, probabilmente non saremmo qui a discutere di chiusura dei plateatici durante il fine settimana».

MERCATI RIONALI A RISCHIO

Tra le misure restrittive in arrivo dalla Regione, potrebbe esserci anche o stop ai mercati nel fine settimana. Un ulteriore colpo anche per i bar delle aree vicine a quelle in cui si svolgono i mercati del sabato che proprio grazie alle bancarelle riescono a recuperare parte degli incassi settimanali perduti a causa dello smart-working. A rischiare, in caso la Regione decidesse nelle prossime ore di fermare i mercati rionali del weekend, il mercato che si svolge in Commenda, ma anche l'appuntamento con i mercati di Adria, Castelmassa, Lendinara, Porto Tolle e Rosolina.

