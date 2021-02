ASSISTENZA

ROVIGO Un anno di vita blindata e circa 170 morti solo nella seconda ondata di contagi. È stato drammatico l'impatto del Covid-19 sulle case di riposo del Polesine, che dopo aver registrato alcuni casi in primavera, hanno pagato il dazio più alto nella cosiddetta seconda ondata. Sono circa 170 gli anziani morti nelle case di riposo del Polesine con positività al Covid-19 da settembre a oggi, di cui un centinaio solo tra novembre e dicembre. Quelle colpite più pesantemente sono la Casa albergo per anziani di Lendinara, che ha avuto 32 decessi, il Csa di Adria e Villa Agopian di Corbola, poco meno di trenta lutti correlati al Covid, La Residence di Ficarolo e l'Iras di Rovigo. Il virus ha colpito anche le case di riposo di Castelmassa, Crespino, Fratta Polesine, Papozze, Rosolina, Trecenta, Villadose e a Rovigo, l'area anziani della Casa di cura Città di Rovigo, la Piccola Casa di Padre Leopoldo e la Casa Madre Dolores.

LA PIÙ COLPITA

A Lendinara la Casa albergo per anziani, dove il coronavirus ha colpito con particolare ferocia, inizia in questi giorni a tirare un po' il fiato dopo un drammatico periodo iniziato a novembre. Nella struttura il Covid-19 ha fatto il suo ingresso con il primo riscontro di positività in un operatore appunto il 4 novembre, senza però che ci sia stato contagio. Non è andata altrettanto bene il 17 di quel mese, quando un secondo operatore ha avuto esito positivo dal tampone. Tre giorni dopo sono stati rilevati i primi sei anziani positivi nel soggiorno Iris ed è partita un'escalation del contagio che ha coinvolto i due nuclei adiacenti, con cui il primo condivide alcuni locali e parte del personale. Il 20 dicembre si è verificato il picco dei contagi, che ha superato quota 115 tra gli ospiti, poi le prime negativizzazioni. Con una trentina di operatori contagiati, peraltro, è stato molto difficile avere personale a sufficienza per garantire l'assistenza agli ospiti.

Nel tirare le somme di questi mesi, la presidente Tosca Sambinello sottolinea il cordoglio per gli anziani portati via dal virus e la lotta impari sostenuta. «Il nostro pensiero va alle persone che purtroppo sono venute a mancare e al dolore dei loro familiari. Pur applicando tutti i protocolli, ci siamo trovati a sostenere una lotta con armi inadeguate. Abbiamo dovuto affrontare una situazione prettamente sanitaria, ma una casa di riposo non è un reparto specializzato in Malattie infettive o di Terapia intensiva».

LE CAUSE

Tra i fattori che hanno inciso sulla diffusione del contagio, ci sarebbe la promiscuità di alcuni locali dei primi tre nuclei colpiti, appunto, e il tasso di falsi positivi riscontrati nei tamponi rapidi antigenici che secondo la Casa albergo sarebbe pari a circa il 30 per cento. In queste ultime settimane la struttura prova a ripartire con cautela riaprendo le porte alle visite dei familiari, che possono vedere e abbracciare i loro cari grazie ai due tunnel degli abbracci allestiti, e ridando il via ad alcune attività interne per restituire un po' di socialità agli anziani dopo i mesi trascorsi nei nuclei blindati, grazie anche ai vaccini somministrati e all'esito finalmente negativo dell'ultima anziana che era ancora positiva. Sono anche stati accolti dieci nuovi ospiti, pur con le dovute cautele.

«Da un lato non abbassiamo la guardia e adegueremo i tre nuclei contigui in modo da separarli totalmente, dall'altro abbiamo bisogno di aiutare i nostri lavoratori e i nostri anziani dopo questi mesi terribili - conclude Sambinello - con una psicologa terremo degli incontri dedicati a emozioni e relazioni, prima per gli operatori, poi per gli anziani. È un periodo duro che ha causato e sta causando forte stress per tutti, vogliamo alleviare le tensioni e migliorare alcuni aspetti relazionali».

Ilaria Bellucco

