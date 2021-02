LE CASE DI RIPOSO

ROVIGO «Come ultimo tentativo di far fronte alla drammatica situazione, abbiamo chiesto che fosse la stessa Ulss a farsi carico dell'assistenza, almeno sanitaria, nelle case di riposo. Ma la nostra richiesta, ribadita da mesi anche in Regione, continua a cadere nel vuoto».

ORGANICI ALL'OSSO

Per Davide Benazzo inerzia e mancata assunzione di personale sono tra le cause principali delle condizioni create dalla seconda ondata di Coronavirus in Rsa e case di riposo: «Alla Regione - spiega il segretario generale della Fp Cgil di Rovigo - abbiamo chiesto di assumersi la responsabilità di acquisire tutti gli infermieri delle graduatorie appena uscite da Azienda Zero e che attraverso un grande piano organizzativo si occupi direttamente anche delle case di riposo, che nascono - ricorda - come residenze per anziani mentre in questi mesi si è chiesto loro di trasformarsi in strutture per malattie infettivi, con spazi e organizzazione inadatta perché non era il loro lavoro. Così hanno dovuto trasformarsi anche in strutture di isolamento dove, ad esempio, uno dei problemi più grossi è stato creare i percorsi per tutto quello che usciva dalle aree Covid, come il personale costretto a scendere dalle scale antincendio e svestirsi in giardino al freddo dell'inverno o, quando va bene, sotto tende improvvisate».

APPELLO ALLA REGIONE

Già lo scorso giugno era stato lanciato un forte appello, rilanciato in settembre, sull'emergenza infermieri e personale sanitario: qualcosa è cambiato? «Purtroppo molto poco: la situazione sta drammaticamente pesando sulle stesse persone che già hanno affrontato la prima ondata. Così, rispetto alla precedente ondata, è molto differente lo stato fisico e psicologico in cui versano i lavoratori della sanità e del settore socio-sanitario. Nella prima fase c'erano entusiasmo, davanti alla situazione drammatica e inedita, e grande solidarietà sociale che arrivava da tutte le parti. Alla seconda ondata le stesse persone sono arrivate stanche: lavorano allo stesso modo mentre la situazione, che si scarica sulle loro spalle, doveva essere prevista e organizzata. Ed è cambiato anche il clima sociale, come mostrano gli attacchi sui social, mentre il senso del dovere e l'abnegazione di operatori e medici sono enormi e rappresentano il principale strumento per far fronte all'epidemia».

ASSUNZIONI IN RITARDO

Quanto agli organici? «In una situazione già complicata dalla forte carenza nel mercato del lavoro - continua Benazzo -, la Regione sull'acquisizione del personale è arrivata tardi. E il ritardo si sta scaricando sui lavoratori: nelle case di riposo questo rappresenta il problema più grande, soprattutto per il personale infermieristico. Nelle situazioni dove il virus è entrato sono saltati tutti gli schemi: non esistono più regole e norme contrattuali che tengano: c'è solo la grande disponibilità per dare sostegno al servizio e perciò dignità agli ospiti. Tuttavia gli allarmi, lanciati da tempo, c'erano tutti». In queste condizioni si riuscirà ad assicurare l'assistenza? «La risposta è un'altra domanda: cosa intendiamo per assistenza? La situazione è drammatica non solo per il virus. Questa pandemia ha reso visibile una situazione latente, denunciata da tempo, che la politica ha scelto di far finta di non vedere, e che anzi ha reso più difficile con una riprogrammazione sanitaria che ha scaricato gran parte del bisogno sanitario dalle malattie croniche. Si sono ridotti i posti letto negli ospedali mentre il bisogno di assistenza cresceva, consegnando il sistema di residenzialità al mercato, con un privato che ha colto la palla al balzo. Hanno pagato soprattutto i lavoratori, con il dumping contrattuale e il taglio degli organici, e le famiglie con un aumento esponenziale delle rette». «Se il sistema Veneto - conclude Benazzo - ha permesso di avere importanti risultati positivi nella prima ondata, il lento smantellamento di questo sistema negli ultimi 30 anni ha creato i danni che ora determinano i problemi. L'indice di permanenza media degli ospiti nelle case di riposo passa in pochi anni da circa 450 giorni a poco più di 100 giorni nel 2019, crollando nel 2020 per il grande indice di mortalità dovuto al Covid. Questo dato indica che gli anziani che accedono alle case di riposo, spesso la loro ultima casa, sono in una condizione di salute sempre più precaria e grave e perciò con un bisogno assistenziale e sanitario enormemente aumentato, senza però che il sistema si sia evoluto per farvi fronte. Per questo chiediamo da tempo che il sistema delle Rsa rientri a pieno titolo nella sanità pubblica. Ora il Recovery Plan rappresenta un momento storico che può diventare il nuovo momento di riforma sanitaria, come nel 1978».

Nicola Astolfi

