Le bionde rubate sono state trovate in vendita a Modena

FURTO DI SIGARETTE

ROVIGO Le sigarette avevano preso il volo, ma il fiuto investigativo dei carabinieri li ha portati a rintracciare una parte consistente di quanto era stato rubato a Natale nel deposito dei tabacchi di viale della Scienza.

I segnali di fumo hanno portato i militari fino a Modena, in una tabaccheria, dove sono state individuate alcune stecche di sigarette e pacchi di tabacchi lavorati con i numeri di matricola corrispondenti a quelli dell'elenco di quanto era stato asportato dal capannone dove vengono stoccati i tabacchi lavorati da un distributore privato autorizzato dal Monopolio di Stato. In tutto, 100 stecche già spacchettate e uno scatolone che ne conteneva altrettante. A gestire la rivendita modenese, il Live cafè 24h, che sorge in un'area di servizio in via Emilia Ovest al civico 840, una 49enne di origini cinesi. I carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione e, anche qui, sono saltati fuori altri sei scatoloni di sigarette rubate a Rovigo oltre alle ricariche per i vaporizzatori, a tabacco e a sigari.

Oltre alle sigarette rubate, i militari rodigini, con il supporto dei colleghi del posto, hanno potuto verificare che anche altre scatole non erano tracciate e si sospetta che possa trattarsi di altre sigarette rubate

INDAGINI IN CORSO

Le indagini sono ancora in corso, ma la 49enne, che non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza di quanto trovato nella sua disponibilità, è stata già denunciata a piede libero per ricettazione.

La brillante operazione è stata presentata dal comandante del Reparto operativo, tenente colonnello Umberto Carpin, dal comandante della compagnia di Rovigo, capitano Giovanni Truglio, e dal comandante del Nucleo operativo e radiomobile, maresciallo maggiore Giancarlo Macrì. Le indagini potrebbero portare a sviluppi importanti. Infatti, chi ha colpito la notte di Natale non è certo un ladruncolo improvvisato. Il deposito preso di mira ha telecamere di sicurezza ed allarmi. Ma il gruppo di assalto che secondo i filmati sembrerebbe essere stato composto da cinque persone, con volto coperto e mani inguantate, ha fatto tutto in meno di cinque minuti, forzando la cancellata esterna e una porta laterale per caricare su un furgone una quarantina di scatoloni e fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri. Un colpo da almeno 60mila euro che ha visto i militari dell'Arma lavorare a ritmo serrato.

CODICI CORRISPONDENTI

Con pazienza certosina sono stati ricostruiti tutti gli spostamenti del furgone che era stato rubato poco prima a un rodigino, arrivando fino a Modena. Poi hanno lavorato sulla corrispondenza fra i codici di quanto rubato al deposito rodigino e quanto recuperato nella tabaccheria e nell'abitazione della 49enne cinese. L'indagine quindi potrebbe portare anche molto lontano. Lo stesso deposito, fra l'altro, era stato preso di mira anche il 2 settembre 2017 da ladri che, dopo aver segato la sbarra esterna d'accesso con un flessibile, avevano poi sfondato la porta d'ingresso con un furgone, sul quale avevano poi caricato circa 25 casse.

F.Cam.

