COMMERCIO

ROVIGO «Gli ambulanti che partecipano ai mercati cittadini chiedono di tornare la lavoro. Sono fermi da due mesi, vedono i loro colleghi dei banchi alimentari e abbigliamento per bambino, così come fiori e piante, ormai in piena attività, mentre loro non sanno ancora quale sarà ancora il loro futuro». Il vice presidente di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, Vittorio Ceccato, spiega il forte disagio economico che stanno affrontano centinaia di ambulanti, come i loro colleghi negozianti che propongono la medesima merce, costretti alla chiusura.

Il via libera alle attività commerciali dovrebbe arrivare il 18 maggio, almeno per quanto riguarda i negozi che in questi giorni si stanno preparando alla riapertura attraverso la sanificazione degli ambienti e la predisposizione dei Dpi di sicurezza per i dipendenti. Il nodo degli ambulanti, invece, per il momento non sembra essere ancora risolto. Il problema dei mercati è il forte rischio di assembramento, tipico di questo tipo di appuntamento commerciale. Anche con il via libera al commercio al dettaglio, le bancarelle potrebbero essere messe, ancora una volta, in coda alle aperture.

DIRETTIVE ASSENTI

«Non ci sono ancora le direttive per lo svolgimento dei mercati a pieno regime - spiega Ceccato - sarà però sicuramente previsto il distanziamento tra i banchi per garantire la distanza interpersonale tra clienti e ambulante, e tra gli stessi commercianti. Questo comporterà una inevitabile riduzione del numero di bancarelle che parteciperanno, in particolare, ai due principali mercati cittadini. Probabilmente questo andrà a sfavore dei precari e verrà data la precedenza alle postazioni fisse. In caso non ci sia comunque spazio a sufficienza, per la soluzione ci si dovrà mettere al tavolo con le associazioni e il Comune per trovare una soluzione. I contagi in Polesine sono ormai a zero da una settimana e con le dovute accortezze, ormai il mercato e i negozi secondo me possono benissimo riaprire già dalla settimana prossima».

DUBBI SULLE ROTAZIONI

Nel frattempo i protocolli regionali stilati in queste settimane hanno ipotizzato una rotazione periodica delle bancarelle per garantire, appunto, il distanziamento tra i banchi e la sicurezza anche dal punto di vista degli assembramenti. Per molti ambulanti però, frequentare una determinata piazza potrebbe significare perdere clienti, dal momento che il successo dei mercati sta proprio nella frequenza settimanale della clientela affezionata. Nel caso, insomma, il cliente non trovasse la settimana successiva il proprio commerciante di fiducia, potrebbe soddisfare le proprie esigenze fidelizzandosi ad altri ambulanti. Nel frattempo, in attesa del nuovo decreto anti-Covid 19, i mercati cittadini continueranno, anche la settimana prossima, a svolgersi in forma ridotta. Da martedì scorso il mercato si è però arricchito di nuove bancarelle, oltre agli alimentari in centro sono arrivati anche i commercianti di abbigliamento per bambini e piante.

IL COMUNE

Dopo il via libera della Regione anche il Comune di Rovigo si è adeguato alla nuova ordinanza allargando il mercato del centro di nuove banchi, oltre a quelle alimentari già presenti da due settimane. «Siamo riusciti a organizzarci per permettere lo svolgimento del mercato in piena sicurezza - spiega il sindaco Edoardo Gaffeo - da martedì scorso, possono partecipare anche gli ambulanti che propongono abbigliamento e calzature per bambini e vendita di piante. I banchi sono stati posizionati sempre in via Grimani per permettere un controllo del flusso dei clienti, evitando così il formarsi di pericolosi assembramenti. L'organizzazione messa in atto in queste settimane si è dimostrata efficace dal punto di vista della sicurezza. Il contingentamento ha funzionato, anche grazie al lavoro dei volontari e della Polizia locale».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA