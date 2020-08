LA PROTESTA

Sciopero ieri, da parte dei circa 8mila addetti nel comparto metalmeccanico (industria e artigianato) del Polesine. Con lo slogan Non si può rimanere indifferenti, i lavoratori hanno incrociato le braccia, nel corso della loro ultima ora di lavoro per ricordare Giorgio Pasello, il 53enne operaio, morto martedì scorso ad Adria, mentre stava eseguendo dei lavori sul tetto del capannone della Cometria, azienda specializzata nella costruzione di macchine per trivellazione e per sondaggi del terreno.

L'operaio è caduto nel vuotoda circa quattro metri ed è morto sul colpo. L'incidente mortale è accaduto attorno alle 17.30 nella piccola ditta di via Emanuele Filiberto, che occupa meno di dieci addetti. Pasello era padre di 2 figli. «Ennesima tragedia sul lavoro - commentano Riccardo Bego di Fiom Cgil, Paolo Zanini di Fim Cisl e Mirco Bolognesi della Uilm - Non si può nemmeno parlare di tragica fatalità: cosa ci faceva un tornitore meccanico su un tetto? Si continua a morire sui posti di lavoro, facciamo sentire la voce di chi non vuole morire sul lavoro, non lasciamo che le cose passino nell'indifferenza. Gli incidenti hanno sempre un motivo, la prevenzione è la cura da attuare. Le norme ci sono, ma il loro rispetto viene lasciato spesso alla buona volontà. Dobbiamo mobilitarci ogni volta che un nostro collega è vittima di infortunio, non ci si deve abituare a queste morti. Pretendiamo l'applicazione delle norme e il loro massimo controllo da parte degli enti preposti. I controlli devono essere a sorpresa, basta aziende che sistemano gli ambienti di lavoro finché ci sono gli ispettori, e cinque minuti dopo che sono usciti si torna nel caos».

Marco Scarazzatti

