LE AZIENDE

ROVIGO Il terzo caso alla Cargill porta i sindacati a chiedere la chiusura integrale dello stabilimento con sanificazione integrale di tutti gli ambienti, come già avvenuto per il laboratorio dove lavorano i primi due casi risultati positivi, tampone per tutti i dipendenti e cassa integrazione per tutto il periodo di interruzione delle attività.

EX CERESTAR

Il polo Cargill di Castelmassa, già Cerestar, che produce dolcificanti e amidi derivati dal mais, ha circa 300 dipendenti diretti. Già prima della scoperta del primo caso positivo erano state attivate misure a tutela dei lavoratori, come l'accesso regolamentato a mensa e spogliatoi. La parte di uffici è stata praticamente svuotata, con il ricorso allo smart working. Ma la produzione è andata avanti, anche perché si tratta di un'azienda che opera nel settore alimentare. Dal controllo dello Spisal è emersa la corretta applicazione delle prescrizioni. Tuttavia, il terzo contagio, di un dipendente che lavora alla manutenzione di un altro reparto, diverso dal laboratorio dove sono occupati l'uomo e la donna già risultati positivi, crea preoccupazione. La positività della 50enne, primo caso scoperto fra i dipendenti, è stata accertata domenica, anche se aveva eseguito il tampone il 13, ed anche il marito, fra l'altro, è dipendente Cargill, anche se in un altro reparto.

COMITATO DI VIGILANZA

Ieri si è tenuta la riunione del Comitato di vigilanza e applicazione del Protocollo Covid-19, che è stato istituito all'interno dell'azienda, nella quale, spiegano Enrico Rigolin della Femca Cisl, Federica Franceschi della Filctem Cgil ed Enrico Crescenzio Uiltec Uil, «le rappresentanze dei lavoratori, per poter avere maggior garanzia di tutela per la salute e sicurezza dei dipendenti, alla luce dal nuovo caso presentatosi in un diverso reparto, hanno richiesto una fermata tale da consentire la sanificazione di tutto lo stabilimento e hanno insistito con l'azienda perché si ottengano approfondimenti tramite tampone sullo stato di salute di tutti i dipendenti. Alla richiesta di fermo l'azienda ritiene di non dover dare seguito e ha dichiarato di rimanere in attesa delle disposizioni sanitarie senza procedere al fermo profilato dalle Rsu e Rls».

TAVOLO DI CONFRONTO

Quindi i sindacati, unitariamente, chiedono che venga convocato con urgenza un tavolo di confronto invocando la chiusura dello stabilimento per una sanificazione integrale e il tampone a tutti i dipendenti. All'azienda, invece, «di attuare tutte le procedure necessarie per attivare gli ammortizzatori a sostegno del reddito da utilizzare durante il fermo nelle modalità previste dalla normativa vigente». «Siamo in presenza di un focolaio? Assolutamente no spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - Quando noi dentro un'azienda individuiamo un caso sospetto e facciamo il tampone, facciamo subito la ricostruzione dei contatti e i dipendenti potenzialmente a rischio li teniamo fuori e li mettiamo in isolamento, già prima dell'arrivo del risultato dai laboratori».

SPISAL ATTIVATO

In queste ore sarebbe proprio quello che è successo anche in un'azienda chimica bassopolesana e nella cucina di una struttura, sempre nella stessa zona. Sul fronte dei controlli da parte dello Spisal, anche ieri gli ispettori hanno visitato altre 11 aziende, che impiegano in totale 774 dipendenti, verificando, spiega l'Ulss 5, «una corretta osservanza delle norme previste», come già in un'altra ventina circa di realtà produttive di grandi dimensioni controllate in settimana. Fra l'altro, anche sul fronte Poste Italiane nelle ultime ore sembrano essere rientrate parte delle preoccupazioni che erano state manifestate nei giorni scorsi. In particolare, quelle evidenziate da Maurizio Cagnoni, portalettere e Rsu del Centro Primario di Distribuzione di Adria, che lamentava una situazione di difficoltà nell'approvvigionamento di mascherine e gel e ritardi nelle sanificazioni degli ambienti: «L'azienda ha già provveduto a risolvere le problematiche», precisa.

